Sinner, il punto da fantascienza contro Rune: di spalle e disperato, fa "sparire" la pallina

"Vale la pena svegliarsi alle 04.00 per vedere Sinner?", domanda un tifoso su X. La risposta la dà lui stesso, condividendo il video di un punto destinato a entrare di diritto nella storia di questi Australian Open, e forse di tutta la stagione.

Siamo a inizio terzo set degli ottavi: Jannik Sinner ha vinto il primo set 6-3, Holger Rune si è aggiudicato il secondo parziale con lo stesso punteggio. Il risultato è di 1-1, con l'azzurro numero 1 al mondo al servizio e sotto 30-40. Il danese, numero 13 del ranking Atp, ha una palla break. Il momento è delicato, ma potenzialmente decisivo perché da qualche minuto il rosso di San Candido sta male. Giramenti di testa, debolezza, voltastomaco. L'impressione generale è che stia per cedere di schianto, come accaduto a Wimbledon la scorsa estate contro Medvedev.

Gli sguardi dei suoi allenatori Cahill e Vagnozzi sono allarmati e allarmanti. Rune lo sa e affonda il colpo, è convinto di essersi portato a casa il game. Ma qui Sinner tira fuori energie insospettabili. Chiamato a rete, risponde con due volée disperate ai passanti di Holger, che poi prova a beffarlo con un lob. Jannik non molla, corre all'indietro e si inventa un contro pallonetto folle, con la pallina così alta che non rientra più nell'inquadratura televisiva. Stavolta è Rune a dover rinculare. Dopo 55 secondi di scambio, l'italiano approccia una palla corta molto effettata, il danese la salva ma apre il campo al dritto a incrociare, impietoso, di Jannik. E mentre lui si accascia, in debito d'ossigeno e quasi collassando, tutto il pubblico si alza in piedi incredulo, ad applaudire. Alla fine, il successo 3-1 di Sinner diventa quasi normale amministrazione nonostante tutte le difficoltà fisiche. Ed è questo che rende "la volpe" un giocatore generazionale.