Affari Tuoi, apre il pacco e.. Dottore beffato: cosa succede a fine puntata

Il Dottore beffato. Accade durante la puntata di domenica 8 giugno di Affari Tuoi, su Rai 1. A giocare è Carmine, concorrente della regione Molise e camionista di professione. Il ragazzo è accompagnato dalla moglie Roberta, ex cassiera e barista, che racconta: "L’ho conosciuto in un bar. Gioca a carte, per questo lo chiamano Asso", e lui aggiunge: "Quando giochiamo a scopa, mi chiamano così per il film di Celentano".

La partita inizia con il piede sbagliato, visto che subito sfumano i 200mila euro. Via via giocando, la sorte è alquanto avversa ed ecco che arriva l'offerta difficile da rifiutare. "Io penso che nella vita uno si deve pure accontentare. Tutti puntiamo ai 300. Un’esperienza bellissima, l’unico programma che unisce l’Italia, tutte belle persone, lo dico veramente. Non me ne voglio andare a mani vuote, 29mila euro sono tanti. Ieri ho sognato dei numeri e me li sono scordati, volevo segnarli ma me ne sono dimenticato… ringrazio tutti e accetto l’offerta", commenta Carmine tra gli applausi dei presenti.