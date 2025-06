Referendum, affluenza poco sopra il 20 per cento alle 23

Dopo il 7,4 per cento delle 12 e il 16,16 delle 19, i compagni vedono il quorum sempre più lontano. Alle 23 urne chiuse, oltre che per i 5 Referendum, anche per i ballottaggi per l'elezione del nuovo sindaco che coinvolgono anche i capoluoghi di provincia Matera e Taranto. Sulla base di circa 2.800 seggi su un totale di 61.591 l'affluenza si aggira di poco sopra il 20 per cento. La consultazione referendaria sarà annullata se alle urne non partecipa il 50 per cento più uno degli elettori aventi diritto.

Cifre di molto lontane dal quorum sperato da Maurizio Landini. "Noi abbiamo un obiettivo molto preciso", andava dicendo il segretario della Cgil specificando che "noi non abbiamo raccolto le firme per fare un atto politico, ma per cancellare le leggi, perché noi in parlamento non ci siamo e noi come sindacato e come cittadini normali non abbiamo un altro strumento se non il referendum". Dunque, "il nostro obiettivo esplicito è il quorum, se non lo raggiungiamo non abbiamo raggiunto l’obiettivo".

Da qui l'attacco al premier Meloni: "Dice che è un referendum interno alla sinistra? Noi cancelliamo le leggi sbagliate che ha fatto lei: la liberalizzazione dei contratti a termine, il sistema di appalti e subappalti che fa morire la gente, li fa lei".