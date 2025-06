Sinner sconfitto da Alcaraz: "Finale più lunga della storia del Roland Garros"

Carlos Alcaraz vince il titolo del Roland Garros bissando quello dello scorso anno. Lo spagnolo, numero 2 del ranking dopo oltre 5 ore e mezza di partita ha superato al super tie-break del quinto set Jannik Sinner con il punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2). Lo spagnolo nel quarto set ha annullato tre match ball all'altoatesino che per la prima volta viene sconfitto nell'ultimo atto di un Major. Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976. Sinner e Alcaraz si sono sfidati in quella che è stata "la finale più lunga della storia del Roland Garros".

A essere conteso, oltre al titolo, è stato il montepremi. Il bottino era alquanto succulento: si parla di uno Slam da 2,55 milioni di euro. Il tennista azzurro e lo spagnolo hanno comunque incassato un assegno da 1,275 milioni di euro, in quanto finalisti. Il campione, però, incassa il doppio. D'altronde quest'anno il Roland Garros ha distribuito ben 56,352 milioni di euro, con un aumento del 5,21 per cento rispetto allo scorso anno. Un aumento che ha coinvolto tutti i turni, sia al maschile che al femminile.