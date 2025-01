Jannik Sinner, il gesto sfuggito a tutti: come fulmina Rune dopo la (ridicola) furbata

20 gennaio 2025 a

a

a

Il solito Holger Rune, che a uscite a vuoi ci ha abituato frequentemente. Un gesto nel match perso contro Jannik Sinner, ha fatto venire a Jannik il nervoso. Tutto è partito dall’indisposizione del numero uno al mondo, a cui ha tremato la mano destra. Credendo di potercela fare, ha chiesto Mto (un medical timeout) dopo aver perso il servizio nell'ottavo gioco e prima che l'avversario servisse per il set, scatenando lo sguardo di odio di Sinner che ha chinato il capo, bofonchiato qualcosa e ha fatto la faccia di chi pensa “;a tu guarda questo, è sempre lo stesso…".

Rune ha detto di avere un fastidio al ginocchio destro, forse facendolo a posta o forse no, dopo un incontro estenuante per le condizioni climatiche (il grande caldo) e per l'intensità degli scambi. Con di mezzo anche una sosta di 15 minuti per la rottura del gancio della base della rete dopo un servizio di Jannik.

"Cosa gli hanno fatto negli spogliatoi?": il fango di Rune, illazione-choc contro Sinner

Il tempismo con cui lo ha fatto ha però alimentato il sospetto, un modo per mettere pressione in una fase dell’incontro, considerando che il 23enne pusterese era in ripresa dopo il malessere accusato. Alla fine però è riuscito a chiudere i conti in quattro set, commentando a fine match che "è stata una partita durissima – le sue parole — Nella mia testa sapevo che Rune aveva giocato anche altre partite lunghe prima di questa, quindi ho cercato di stare lì mentalmente".