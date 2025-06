Reazione a Catena, "mentre gioca Sinner...": occhio al dettaglio in studio

E mentre Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz, ecco che su Rai 1 va in onda la prima puntata di Reazione a Catena. Il programma condotto da Pino Insegno è giunto alla 19esima edizione. La trasmissione ha una scenografia completamente rinnovata e nuove prove, che si aggiungeranno a quelle già conosciute. In ogni puntata , infatti, due squadre composte da tre giocatori, si sfideranno tra Catene musicali, Una tira l'altra e Intese vincenti. La novità? Nei giochi de Le parole mancanti. Qui si devono indovinare le parole che mancano per completare una notizia. E ne La sillaba fortunata, dove invece ci vuole anche tanta fortuna.

Le novità non sono comunque passate inosservate agli occhi degli attentissimi spettatori. "Mentre l'attenzione è su Sinner, a reazione a catena va in scena una mezza rivoluzione: Pino Insegno con un nuovo stilista e col pizzetto e, soprattutto, due nuovi giochi nella prima parte (è la prima volta che accade in 18 anni)", scrive un utente di X.