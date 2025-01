Sinner e Cahill beccati nel corridoio, attenzione alle loro parole: cosa svela questo video

21 gennaio 2025 a

a

a

Un addio che a fine stagione peserà come un macigno, sia per la crescita che Jannik Sinner ha avuto grazie a lui sia per l’immenso valore umano che Darren Cahill ha avuto e ha tuttora nei suoi confronti. In un match durissimo come quello vinto in quattro set contro Holger Rune, nonostante un medical timeout di 11 minuti per nausea e malessere allo stomaco, il coach australiano ha avuto un gesto dolce, quasi da padre, nei confronti di Jannik.

Vedendolo in grandi difficoltà fisiche in un match dove il caldo ha rischiato di mietere vittime, Cahill si è avvicinato al numero uno al mondo, gli ha coperto la spalla con l’asciugamano e lo ha accompagnato per tutto il corridoio della Rod Laver Arena, quasi con fare consolatorio.

Un video ripreso da un utente sui social dimostra tutto questo, con questa didascalia: "L’importanza di Darren nella panchina di Jannik spiegata semplicissima e senza usare parole. La mente di Sinner deve tantissimo a questo coach pazzesco”. Un allenatore che a fine stagione dirà addio a Jannik per andare in pensione e dedicarsi alla sua famiglia. Jannik lo ha annunciato proprio durante gli Australian Open in corso, dopo aver battuto in quattro set Tristan Schoolkate.

"Come verrà ricordato Jannik Sinner": le parole esplosive di Darren Cahill

Un addio, quello di Cahill, che Mats Wilander, sette volte campione Slam e oggi opinionista, ha provato a spiegare in una recente intervista: “Cahill è nel tour dal 1980, sono per lui 45 anni di viaggi — ha detto l'ex tennista svedese —. Penso che abbia bisogno di una pausa, visto che quest'anno compie 60 anni. Non sono così sorpreso da questa dichiarazione di Sinner. Ora Jannik è un giocatore completo e la missione era quella”. Secondo Wilander il maestro “ha insegnato allo studente tutto quello che sa e tutto quello che può — ha concluso —. Sono sicuro che Darren e Jannik rimarranno in contatto anche se non sarà presente fisicamente con lui: ovviamente guarderà le sue partite in televisione e ci saranno telefonate qua e là: ne sono sicuro".