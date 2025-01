Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, la bomba degli inviati russi: "In che rapporti sono"

21 gennaio 2025 a

Perché Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono in crisi? Secondo gli inviati russi agli ultimi Australian Open c’è una teoria che spigherebbe tutto, rilasciata da fonti vicine ai media come l'ex campionessa di tennis Dinara Safina. L’ipotesi è che i due siano in una sorta di pausa. Anna avrebbe scelto di restare a Mosca, dedicandosi alla scena mondana russa, perché vuole essere considerata indipendente e non semplicemente la "fidanzata di Sinner". Dall’altro lato, Sinner ha parlato più volte di voler equilibrare carriera e vita privata, ma ha anche ammesso che mantenere un rapporto stabile è impegnativo. Per questo le esigenze del professionismo sportivo e i calendari impegnativi, avrebbero messo a dura prova la relazione.

Le dichiarazioni rilasciate da Sinner qualche settimana fa sulla relazione con Anna hanno portato diverse attenzioni: "Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona”. Una frase chiara di come Jannik sia al momento concentrato solo su se stesso e non voglia distrazioni esterne. Le stesse che, ad esempio, ha avuto Matteo Berrettini durante la sua storia con Melissa Satta. Al momento né Jannik né Maria hanno confermato la loro crisi, che la notizia arrivi nelle prossime settimane, magari dopo gli impegni dell’altoatesino agli Australian Open? Il tempo dirà…

Anna Kalinskaya, "la maledizione colpisce anche Sinner": questo dettaglio spiega tutto

Se Anna non ha rilasciato dichiarazioni nei suoi confronti, lo ha fatto invece il fratello, che sui social ha scritto così: “Siamo contenti di essere ancora qui, poteva finire oggi, ma bisogna crederci sempre”. Il riferimento è al malore di Sinner patito nel corso del match con Rune, che non ha impedito comunque all’altoatesino di battere in quattro set il danese e di poter proseguire il suo cammino agli Australian Open.