Anna Kalinskaya, Paolo Bertolucci spregiudicato: "Per me Anna Kalinskaya... si può dire?"

Una vittoria sofferta ma importantissima per proseguire il proprio cammino agli Australian Open, quella di Jannik Sinner contro il danese Holger Rune. Arrivata in quattro set nonostante un medical timeout chiamato dal 23enne pusterese per malore, che lo costretto a una medicazione di 11 minuti negli spogliatoi. Gli ex campioni della Coppa Davis, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, ne hanno parlato nell’ultima puntata del podcast ‘La Telefonata’.

Riguardo al malore di Jannik, ”gli dei hanno protetto Sinner, era in uno stato quasi comatoso", ha commentato a riguardo il primo. Lo stesso che ha poi etichettato Rune, insieme all’amico, come "scialacquatore e scienziato" allo stesso tempo, capace sia di sprecare tanto sia di inventare giocate pazzesche.

Poi l’analisi è finita su Sonego e Djokovic e arriva fino all'"analisi" su due tenniste in particolare: "Tu la Sabalenka la trovi sexy?", ha chiesto Panatta a Bertolucci. La risposta di Paolo è stata decisa: "Ci sono dei momenti in cui non mi dispiace”, ah detto. E lo scambio si è allungato: "Molto carina è la fidanzata di Sinner (Kalinskaya, ndr), dai. Si può dire o i social si scatenano?", ha chiesto Adriano. Paolo, ridendo, ha chiuso il punto e la discussione: "Non so se è ancora fidanzata”, ne è uscito sviando. Insomma, sempre i soliti scambi divertenti di due sportivi simpatici che spesso fanno parlare di loro.