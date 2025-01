Jannik Sinner, la strepitosa replica a Novak Djokovic: "Domenica tiferà contro di me... ?"

24 gennaio 2025 a

Jannik Sinner non si lascia turbare dalle dichiarazioni di Novak Djokovic, da ciò che ha detto nella conferenza stampa post-partita. Il riferimento è alle parole del campione serbo, che si è ritirato oggi, venerdì 24 gennaio, dopo aver perso il primo set nella semifinale degli Australian Open 2025 contro il tedesco Alexander Zverev. A fermare Nole, un problema muscolare.

Djokovic, parlando ai giornalisti, ha rivelato il proprio tifo per Zverev in vista della finale di Melbourne che lo vedrà opposto a Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica. Nole ha rimarcato quanto a suo giudizio il tedesco meriti di raggiungere finalmente il traguardo di vincere uno Slam dopo averlo sfiorato più volte. Come rivelato dallo stesso Zverev durante un’intervista sul campo, il rapporto tra i due è cresciuto nel tempo e si è consolidato ulteriormente durante il torneo di Shanghai. Qui, dopo l’eliminazione del tedesco agli US Open 2024 per mano di Taylor Fritz, Djokovic e Zverev hanno avuto modo di confrontarsi e rafforzare il loro legame.

Intervistato da Eurosport, Sinner non ha mostrato alcun fastidio per quanto detto da Djokovic, accettando con serenità il suo tifo contrario: “Ci sta, sono amici e si conoscono da molto tempo. Non c’è nessuna cattiveria nei miei confronti quindi è tutto ok. So che Zverev ha avuto altre possibilità per vincere, domenica tutto può succedere. Io penso solo a dare il meglio di me stesso", ha concluso Sinner, come al solito perfetto.

Jannik si è guadagnato un posto in finale battendo l’americano Ben Shelton nell’altra semifinale. Il precedente più recente con Zverev risale al Masters 1000 di Cincinnati, dove Sinner ha battuto il tedesco. Ora, non resta che attendere la finalissima...