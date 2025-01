Djokovic, i fan italiani insultano Jannik Sinner: "Che pena che fa"

25 gennaio 2025 a

Le parole di Nole Djokovic subito dopo il ritiro in semifinale agli Australian Open riaprono la faida tra i tifosi del serbo e quelli di Jannik Sinner. Il Joker ha esplicitamente detto di fare il tifo per il suo avversario Alexander Zverev.

"Merita il suo primo Slam. Farò il tifo per lui e spero che ce la faccia qui", aveva detto a caldo Nole di fatto "gufando" Sinner, che ha commentato da gentleman: "Ci sta, sono amici e si conoscono da molto tempo. Non c’è nessuna cattiveria nei miei confronti quindi è tutto ok. So che Zverev ha avuto altre possibilità per vincere, domenica tutto può succedere. Io penso solo a dare il meglio di me stesso".

Ma i tifosi (italiani) dei due tennisti si sono subito schierati in modalità ultrà gli uni contro gli altri. Particolarmente aggressivi i fan di Djokovic e automaticamente anti-Sinner. Da segnalare, a titolo di esempio, due commenti apparsi su X nei giorni scorsi: "Si vede che non si dopa, Carlitos (Alcaraz, ndr) semplicemente... Basta guardare che pena faceva il crucco prima del trattamento... Reggeva mezzo torneo poi si sfiancava". E ancora: "Ma i fanatici di Sinner che dicevano che Djokovic ha finto un infortunio non si sentono delle mer***e (quali sono)? Del resto l'anno scorso avete detto che finto un ca***zo di intervento al ginocchio praticamente dando del bugiardo al chirurgo che si è esposto nei giornali".

Di fronte all'aggressività dei pro-Djokovic e anti-Sinner di casa nostra c'è chi fa notare: "Twittare contro Sinner 10 minuti dopo il ritiro di Djokovic, non fa onore al serbo e dimostra, ancora una volta, la pochezza umana dei suoi tifosi. Io capisco la delusione, ma pensare, di poter vincere ancora uno slam è onestamente da sciroccati. Io vi avevo avvertito". E giù a cascata altre bordate sui sostenitori del serbo: "Sono persone malate i tifosi italiani di Nole. Qualcuno lo conosco e vi assicuro che non stanno bene...". "Infimi senza una vita. Non cambieranno mai", "Di cosa ti meravigli, quel viscido vive per le disgrazie altrui, mica gli interessa lo sport", "Una fanbase così tossica non si è mai vista".

"Anche diversi fan di Sinner, purtroppo. E in buona parte è una conseguenza della valanga di m***da che continuano a gettare contro Sinner i tifosi del serbo", ribatte un altro utente. "Bisogna pensare che per la stragrande maggioranza i tifosi italiani di Djokovic non sono veri amanti del tennis, ma sciroccati complottisti novax che hanno iniziato a idolatrarlo dopo la faccenda del vaccino. Sono pazzi furiosi che non sanno cosa sia il rispetto dell’avversario".

Un altro alza il dito: "Non sono d’accordo, Nole ha tifato Zverev che è un grande campione ed è libero di farlo senza essere contro nessuno". Altri ribaltano l'accusa sui Sinner-maniaci: "Voi non vi rendete conto di quanto siate oggettivamente tossici", "Io mi guarderei la trave nel tuo occhio prima di vedere la pagliuzza negli occhi degli altri. Criticate e poi vi comportate nello stesso modo, non si tifa il tennis così, primo rispetto degli avversari, non mi pare di aver mai sentito Jannik esprimersi come voi". Contro-replica: "La pagliuzza negli occhi, ma da dove arrivi, da Marte? Vagonate di m***da per mesi la chiami pagliuzza? Voi non state bene, per niente". "Lo stesso Djokovic dimostra la sua naturale pochezza umana facendo dichiarazioni non da Top di tutti i tempi. Un uomo poverissimo!!! Come potrebbero essere migliori i suoi tifosi???", "Quanto lo temono Sinner mamma mia", "La classe non è acqua, Federer e Nadal non avrebbero mai fatto dichiarazioni del genere. In italian: Class is not water... You can't buy class!!".