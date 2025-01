Jannik Sinner, la sua miniera d'oro: ecco cosa ha fondato a Montecarlo

30 gennaio 2025 a

Jannik Sinner non è solo il numero uno del tennis mondiale, ma anche una miniera d'oro. Classe 2001 e originario dell’Alto Adige, Sinner ha conquistato traguardi incredibili, con ricavi che vanno ben oltre i premi vinti nei tornei. Con 42 milioni di euro guadagnati finora nel tennis, compresi i 5,7 milioni incassati dall’esibizione di Riad, Sinner è il tennista italiano più remunerato di sempre.

Il successo sul campo si riflette anche nella sua rete di sponsor, che include nomi globali come Nike – con un contratto decennale da 150 milioni di euro – e Rolex, ma anche marchi italiani di prestigio come Gucci, Alfa Romeo e Lavazza. Complessivamente, le collaborazioni pubblicitarie generano per Sinner circa 43 milioni di euro all’anno.

Dal 2020 Sinner risiede a Montecarlo, dove ha avviato una serie di società per gestire il suo patrimonio e la sua immagine. Al centro di tutto c’è la Foxera Holding, fondata nel 2022, che si occupa di investimenti immobiliari e finanziari. A questa si aggiungono Foxera Re Monaco e Foxera Fin, che operano con obiettivi simili, e Foxera RE Com SAS, una società immobiliare in Italia gestita in collaborazione con il suo manager Alex Vittur.

E ora si ha notizia dell’ultima arrivata, la Wooly Lemon, che ha debuttato nel dicembre 2023. Diversa dalle altre aziende, questa società si concentra su marketing, comunicazione e gestione dei diritti d’immagine, oltre a offrire consulenze a sportivi e imprese del settore. Con sede condivisa con Monaco Sports and Management, Wooly Lemon rappresenta una nuova fase della crescita professionale di Sinner, confermando il suo talento anche fuori dal rettangolo di gioco. In poche parole, Jannik Sinner non è solo un campione, ma un’azienda a tutto tondo, simbolo di eccellenza italiana nel mondo.