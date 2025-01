Milan, l'affaire-Gimenez si complica: tam-tam, ecco chi potrebbe "sostituirlo"

31 gennaio 2025 a

Di male in peggio, per il Milan è un momento nero. Il k.o. con la Dinamo Zagabria in Champions significa obbligatorietà a passare ai playoff contro una tra Juve e Feyenoord (venerdì i sorteggi) e possibilità di incontrare agli ottavi l’Arsenal o l’Inter, che verrà affrontata nel derby di campionato domenica pomeriggio. Giocare contro il Feyenoord significa possibilità ridotte al lumicino che Santiago Gimenez arrivi in rossonero, oltre al fatto che l’attaccante, dopo il gol del momentaneo 1-1 contro il Lille, si è infortunato al 28’ lasciando il campo.

Le sue condizioni verranno valutate in queste ore e diranno di più, anche se pare che non siano gravi. Il tecnico del Feyenoord Brian Priske ha parlato delle condizioni del bomber a Ziggo Sport: "Sentiva dolore, ecco perché ho fatto il cambio. Non posso dire quanto sia grave, non ne ho idea”. In caso di gravità, il Milan punterà su un’altra punta. Ibrahimovic prima della partita aveva detto parlando di mercato e di Gimenez: "Stiamo lavorando, non posso dare novità. Non è facile ma ci stiamo lavorando. Ora non resta che aspettare”.

Intanto però piove sul bagnato, dato che Matteo Gabbia rischia di saltare il derby, dopo essere stato sostituito da Terracciano a inizio ripresa. Il difensore rossonero sta facendo i conti con una contusione a carico del polpaccio che mette a rischio la sua presenza nel derby di domenica, quando potrebbe mancare anche Thiaw. Insomma, per Conceinção sono guai.