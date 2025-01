Theo Hernandez, il Milan accetta l'offerta del Como da 40 milioni: rossoneri in svendita

31 gennaio 2025 a

Un giovedì di mercato pazzo per il Milan, poco da dire. Alvaro Morata è in uscita verso il Galatasaray, non in accordo con le scelte e il carattere troppo spigoloso di Sergio Conceinção. Si stringe al suo posto per Santiago Gimenez del Feyenoord che, in caso l’operazione saltasse, si troverebbe beffardamente ad affrontare il Diavolo ai playoff di Champions a febbraio. Nonostante il beffardo sorteggio di Nyon, il messicano vuole il Milan e dovrebbe approdare a Milano nei prossimi giorni, secondo La Gazzetta dello Sport. I due club hanno trovato infatti l'accordo economico tra i 35 e i 40 milioni. Era il tassello che mancava per il buon esito dell'affare, dal momento che l'intesa col giocatore esisteva già da tempo.

Giovedì notte Furlani, l’agente del giocatore Rafaela Pimenta la dirigenza del club olandese (alla presenza, in particolare, del dt Te Kloese), ne hanno parlato insieme. Il giocatore vuole vestire il rossonero immediatamente e ha fatto presente al club di non voler rimanere fino in estate in Olanda. L’offerta, formalizzata già nella mattinata di venerdì, dovrebbe portare alla fumata bianca. Resterà poi da capire se il giocatore sarà arruolabile per il derby di Milano.

Se Gimenez arriva, con Morata potrebbe essere in uscita anche Francesco Camarda, che andrà a Monza per 18 mesi tentando di mettere minutaggio in più nelle gambe e di crescere. Ci ha pensato un ex dirigente rossonero, Adriano Galliani, a dargli una possibilità, dato che la punta non riesce ancora a ritagliarsi il suo spazio. In uscita potrebbe esserci anche Davide Calabria, che aprirebbe a un trasferimento al Bologna, ma non Pavlovic (il Milan ha rifiutato una proposta del Galatasaray). Rimarrà anche Theo Hernandez, che ha rifiutato un ricco contratto da parte del Como, in grado di offrire 40 milioni ai rossoneri, offerta che il club aveva accettato. Ma il francese preferisce ancora giocare in palcoscenici ambiti, dato che ha ancora solo 27 anni. E il suo rifiuto, così, è arrivato dopo la fallimentare trasferta di Champions a Zagabria. Nel futuro, però, mai dire mai.