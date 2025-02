Jannik Sinner, il messaggio di Lindsay Vonn fa impazzire tutti: "Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura”

05 febbraio 2025 a

Una leggenda dello sci che il 12 gennaio scorso, all’età di 40 anni, è riuscita a ottenere un ottimo quarto posto nel Super G di St. Anton. Stiamo parlando della statunitense Lindsay Vonn, che nel 2022 si ritrovò insieme a Jannik Sinner per sciare insieme sulle nevi di casa dell’altoatesino. Nelle ultime ore, proprio Lindsey ha mandato un messaggio a Jannik per riannodare quel filo: "Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura”. Lo ha fatto in una intervista a La Repubblica: "Con Jan sono sempre in contatto, siamo buoni amici — le sue parole — L'altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do… (un lavoro da fare, ndr)“.

Per Sinner questo ‘lavoro da fare' è continuare a vincere tornei, dopo lo Slam di Melbourne degli Australian Open. Per la sciatrice c’è una condizione da accrescere prima di puntare ad altri titoli: "È stato bello tornare a casa in Florida e prendermi qualche giorno di pausa dopo tre settimane di gare consecutive — ha detto Vonn a La Repubblica — Dovevo staccare dal punto di vista mentale e ora mi sento benissimo fisicamente, riposata. Credo di avere una visione molto diversa da tutte le altre nello sci, spero che sia un vantaggio. Non sono qui per dimostrare niente a nessuno”.

Alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, nel 2026, “se farò parte della squadra, ci saranno delle aspettative — ha concluso Vonn — Ma in questo momento non sento di averne, e sinceramente non so nemmeno dove mi collocherei. Spero di salire sul podio, ovvio, ma potrei finire anche decima e andrebbe bene. Il mio obiettivo non è mai stato quello di essere competitiva quest'anno. Anche se mi sento bene, e sono molto più avanti di quanto mi sarei mai aspettata".