Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, tam-tam impazzito: cosa sta succedendo a Dubai

17 febbraio 2025 a

a

a

Jannik SInner è da poco volato a Dubai per trascorrere parte dei tre mesi previsti dalla sospensione decisa dalla Wada. Il numero uno al mondo, dopo l'accordo raggiunto con l'agenzia anti-doping, non può allenarsi in un campo ufficiale - e nemmeno con un tesserato professionista - fino al 13 aprile. La squalifica, invece, scadrà il 4 maggio. Fino ad allora l'azzurro dovrà aspettarsi e farsi trovare pronto per gli Internazionali di Roma, previsti proprio in primavera. Gli Emirati Arabi, in questo senso, rappresentano un'occasione ghiotta per ricaricare le batterie e - perché no - risolvere anche i suoi problemi sentimentali.

A Dubai infatti Jannik Sinner ritroverà Anna Kalinskaya. La tennista russa, che è reduce dall'ennesima eliminazione da un torneo Wta, è rimasta negli Emirati Arabi. Ma non è ancora chiaro se i due ex fidanzati si incontreranno o meno.

"Situazione orrenda! Siete ridicoli!": Jannik Sinner, Adriano Panatta sbrocca su Rai 2

"Tornerai più forte e incazzato di prima - ha commentato Vavassori sui social -. Chi ti conosce sa che hai una mentalità diversa dagli altri. La cosa che mi sorprende veramente è come sei riuscito a gestire tutta questa vicenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il limite da diverso tempo. Sempre più rispetto per te. Forza Jan”.