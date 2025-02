Dybala, doppietta da fenomeno contro il Porto: l'argentino trascina la Roma agli ottavi

20 febbraio 2025 a

La Roma agli ottavi di finale di Europa League nel segno di Paulo Dybala: l'argentino è assoluto mattatore con una doppietta e tante giocate illuminanti nel 3-2 con cui i giallorossi hanno battuto il Porto, dopo l'1-1 in trasferta della scorsa settimana. Ranieri cambia poco rispetto all'andata e solo per cause di forza maggiore: El Shaarawy e Paredes al posto degli squalificati Saelemaekers e Cristante, oltre a Shomurodov al posto di Dovbyk, fermatosi nella rifinitura per un risentimento agli adduttori.

Nei primi minuti, come all'andata, Dybala subisce un brutto intervento, stavolta da parte di Otavio, ma senza conseguenze per l'argentino. E, proprio come nel match del Do Dragao, e' la Roma a fare la partita, con i colpi di testa fuori misura di Pellegrini e Shomurodov. Ma a portarsi in vantaggio sono gli ospiti al 27': tutto parte da uno scellerato passaggio di Svilar per Paredes, che scivola; la difesa non riesce a liberare e Samu trova un gran gol in rovesciata. Dybala suona la carica per i suoi, ribaltando il risultato in pochi minuti: al 35', dopo un triangolo con Shomurodov, batte Costa con un delizioso tocco di esterno, per poi ripetersi al 39' con un tiro secco sul primo palo.

Sempre dai suoi piedi, al 42', nasce il colpo di testa di Mancini parato da Costa, con Otavio che poi ribatte due volte su N'Dicka. La partita si mette ancora piu' in discesa per la Roma in avvio di ripresa: Paredes stuzzica Eustaquio, che reagisce con un colpo al petto. Richiamato all'on-field review, Letexier non puo' che espellere il giocatore del Porto, ammonendo anche il centrocampista giallorosso. La Roma prova ad approfittarne subito, ma Shomurodov da pochi passi manca il tap-in vincente dopo una deviazione di Dybala.

Al 69' il Porto sfiora il pareggio con Samu, che colpisce il palo dopo essere scattato in profondita' su un lancio lungo di Costa. E' il segnale che i capitolini devono chiudere la partita per evitare sorprese. E all'83' arriva il terzo gol: il solito Dybala illumina per Angelino, che mette un cross preciso per l'inserimento di Pisilli che firma il 3-1. A tempo ampiamente scaduto, c'e' tempo anche per lo sfortunato autogol di Rensch sul cross di Borges. Ora la Roma attende l'esito del sorteggio di domani: sara' euroderby con la Lazio oppure sfida all'Athletic Bilbao.