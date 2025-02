Zeman in terapia intensiva al Gemelli: ore d'angoscia

27 febbraio 2025 a

Sono ore d'angoscia per Zdenek Zeman: l'allenatore boemo, ormai italiano d'adozione, si trova ricoverato al Policlinico Gemelli nel reparto di terapia intensiva neurologica, dopo essere arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale capitolino. Il nosocomio è lo stesso dove da 14 giorni Papa Francesco sta lottando in condizioni critiche contro una forma di polmonite bilaterale. Secondo fonti vicine, Zeman non sarebbe al momento in pericolo di vita.

L'ex allenatore del Foggia dei miracoli, della Lazio, della Roma e del Pescara, 77 anni, avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia (vistosa mancanza di forza muscolare) all’arto inferiore destro. Da alcuni giorni Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva iniziato a preoccupare la famiglia.

La situazione si è poi aggravata a tal punto da costringere i familiari a trasportare Zeman al Gemelli, dove l'allenatore diventato famoso per il suo 4-3-3, il gioco spettacolo, le pochissime parole pronunciate e la sigaretta perennemente accesa e appesa tra le labbra, verrà sottoposto ad altri esami approfonditi nelle prossime ore.

Per il popolare Zdengo, protagonista tra anni Novanta e Duemila di una contestata "crociata" contro la Juventus accusata di fare abuso di farmaci per migliorare le prestazioni atletiche dei suoi giocatori, non si tratta del primo grave problema di salute. Lo scorso ottobre aveva subito un attacco ischemico dopo essere stato costretto a lasciare la panchina del Pescara 6 mesi prima per problemi cardiaci.