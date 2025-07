Pd fuorilegge a Reggio Emilia: regala uccellini "antifascisti". E la sinistra va in tilt

Imbarazzo a sinistra per quanto avvenuto a Reggio Emilia. Durante la tradizionale pastasciuttata antifascista organizzata alla Biasola, ecco che spuntano degli inusuali premi: due cocorite e due bengalini. Tutto vero e in barba alla legge regionale numero 5 del 2005, che all’articolo 7 vieta categoricamente il poter brandire degli animali come ricompense di una lotteria. E questo vale "sia per i cuccioli che per gli adulti". Questi - si legge - "non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli".

Eppure, riporta il Resto del Carlino, sabato sera alla Biasola gli uccellini sono stati vinti senza problemi. A denunciare la vicenda la lista Coalizione civica con il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia. "Chiediamo agli organizzatori e alle forze politiche coinvolte di prendere atto dell’errore e impegnarsi a non ripetere in futuro questa scelta sbagliata", ha tuonato il consigliere.