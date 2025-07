"Gigio Donnarumma all'Inter", un terremoto: ecco cosa trapela

L’Inter resta protagonista, anche quando a parlare non è la dirigenza. In casa nerazzurra regna il silenzio ufficiale, ma si moltiplicano le indiscrezioni. Il mercato sembra seguire una linea precisa: pochi proclami, ma tanta operatività. Giuseppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato e su alcune operazioni – come quella che riguarda Lookman – serve un’accelerazione. Le informazioni raccolte indicano con chiarezza che il club sta già costruendo le basi per il futuro.

Tra i tanti nomi che vengono accostati all’Inter, uno in particolare ora fa un clamoroso rumore: quello di Gigio Donnarumma. Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni contrastanti sul suo conto, ma la sensazione è che se ne tornerà a parlare molto presto in chiave Inter. Proprio a riguardo, nelle ultime ore è emerso un elemento che potrebbe cambiare lo scenario tra i pali nerazzurri. Già, perché Gigio sembra a un passo dall'addio al Psg.

A fare il punto è stato Fabrizio Romano attraverso Dazn: “Esiste una concreta possibilità che Donnarumma faccia un ragionamento inverso rispetto alle mille voci che stanno circolando. Ossia, che non dia retta a mezza proposta oggi. E che resti al Psg. Sì, ma come? Semplice: con l'idea di andare via a zero euro nel 2026 il prossimo anno”. Un’opzione che potrebbe aprire un varco interessante per l’Inter, pronta a muoversi con discrezione ma decisione. Nel caso, un clamoroso "tradimento": Donnarumma all'Inter dopo essere stato lanciato dal Milan, la cui tifoseria non ha mai perdonato l'addio, controverso, del portiere.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Cittaceleste.it, al numero uno della Nazionale piacerebbe l’idea di vestire la maglia nerazzurra. Tornare a Milano, sì, ma sull’altra sponda rispetto a quella rossonera: “Non dispiacerebbe per niente l’idea di arrivare all’Inter. Di tornare nella sua Milano ma dall’altra sponda del Duomo”. Un'indiscrezione rilanciata anche da Sky Sport, che ora torna a guadagnare credibilità. Se così fosse, il derby srebbe una battaglia. Vera.