Bologna-Milan, clamoroso Deulofeu mentre i rossoneri affondano: "Questa è la cosa più bella..."

Ritorniamo a giovedì sera, quando il Milan affondava nel recupero di Serie A contro il Bologna. Mentre la squadra di Sergio Conceiçao sbandava sempre più, ecco piovere sui social un post inaspettato, firmato da Gerard Deulofeu, ex rossonero, che su X ha voluto tornare indietro nel tempo. "CUORE", ha scritto tutto maiuscolo in conclusione del messaggio. Già, il francese - fuori ormai da due anni per guai fisici - ha voluto condividere un ricordo per lui indelebile: un assist che è rimasto nella memoria collettiva, quello che servì a Pasalic per siglare la vittoria nel Bologna-Milan di otto anni fa, quando la squadra – ridotta addirittura in nove uomini – riuscì a strappare la vittoria contro ogni pronostico.

Era l'8 febbraio 2017 quando Deulofeu, appena sbarcato a Milano in prestito dall'Everton, fu protagonista di un’azione semplicemente strepitosa. Sebbene la sua avventura rossonera sia durata appena cinque mesi, il talento catalano lasciò il segno: 4 gol e 3 assist in 18 presenze con la maglia del Milan di Vincenzo Montella, che a fine stagione si sarebbe classificato sesto in campionato.

Quella sera, però, sembrava maledetta. Prima l’espulsione di Paletta al 36esimo per doppia ammonizione, poi quella di Kucka al 60esimo. Milan in nove contro undici. Una partita che pareva destinata alla disfatta si trasformò invece in una vittoria epica, proprio grazie a Deulofeu: dribbling sulla fascia sinistra, cross perfetto al centro dell’area e Pasalic che deve solo spingerla in rete.

Un momento che l’ex rossonero non ha mai dimenticato e che ha voluto riportare alla luce mentre assisteva al match - in questo caso, una disfatta - da spettatore. "Ho fatto assist ma... questa roba qua è la più bella che ho fatto nella mia carriera. CUORE". Nel video, l'azione con la telecronaca, come sempre sopra le righe, del tifosissimo Mauro Suma. Già, una piccola, piccolissima consolazione per i tifosi del Milan in una serata calcisticamente tragica.