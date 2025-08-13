Milan, Hojlund apre al trasferimento: cosa manca per chiudere

Potrebbero essere giorni decisivi per il futuro dell’attacco rossonero. Se tutto andrà secondo i piani, entro il weekend il Milan potrebbe regalarsi il nuovo partner offensivo di Santi Gimenez. L’obiettivo resta Rasmus Hojlund, con una trattativa oggi più percorribile rispetto a qualche giorno fa ma ancora lontana dall’essere in discesa, come riportato su La Gazzetta dello Sport. Sul fronte del giocatore, però, arrivano segnali incoraggianti. Dopo un periodo di riflessione, in cui sperava di ritagliarsi spazio al Manchester United, l’attaccante danese ha preso atto che non rientra nei piani di mister Ruben Amorim, conferma arrivata anche dalla panchina totale nell’amichevole con la Fiorentina.

Di fronte a questa prospettiva, l’ex Atalanta ha iniziato a guardare con favore alla soluzione Milan, che finora è il club più concreto nel corteggiarlo, pur con la consapevolezza che un’offerta da parte di una squadra impegnata nelle coppe europee potrebbe complicare lo scenario. Sul piano economico, i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con il Manchester United solo per quanto riguarda la formula: prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta la distanza sulle cifre: il Milan valuta un’operazione complessiva da 35 milioni (5 per il prestito e 30 per il riscatto), mentre gli inglesi non scenderebbero sotto quota 40.