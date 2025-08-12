Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Milan, Max Allegri scatenato in difesa: ecco chi arriva

martedì 12 agosto 2025
Milan, Max Allegri scatenato in difesa: ecco chi arriva

2' di lettura

Salutato Malick Thiaw , approdato al Newcastle dall'ex Sandro Tonali, il Milan ha scelto di rimpiazzato con Koni De Winder dal Genoa, chiudendo di fatto per un altro colpo: Zachary Athekame dallo Young Boys. Entrambi si trasferiscono a titolo definitivo in rossonero, andando a colmare due caselle vuote con profili diversi per esperienza e prospettive. Come riportato su La Gazzetta dello Sport , per il belga, classe 2002, l'accordo con il Genoa è stato chiuso sulla base di 18 milioni più 2 di bonus , con un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione già pronto per la firma. Operazione lampo, favorita anche dalla necessità di sostituire Thiaw e dalla volontà di battere sul tempo la concorrenza dell'Inter.

Athekame, invece, è un terzino destro ventenne, al primo vero approccio con il calcio di alto livello. Lo Young Boys incasserà 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Nei giorni scorsi il club svizzero aveva provato a strappare una cifra maggiore, forte di un'offerta da 13 milioni arrivata dalla Francia, ma il giocatore ha chiarito fin da subito di voler vestire solo la maglia del Milan, rifiutando altre destinazioni. Entrambe le trattative si erano già avviate positivamente nelle scorse ore, con l'intesa sui contratti personali raggiunta prima della chiusura con i rispettivi club.

Donnarumma, la grande tentazione nerazzurra

È il Psg a non aver offerto il rinnovo di contratto a Donnarumma o è Donnarumma ad aver rifiutato le propo...

Per De Winter l'obiettivo è inserirsi subito nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, mentre Athekame verrà accompagnato gradualmente verso la titolarità, in un percorso di crescita mirato. Con questi due innesti, il Milan rafforza ulteriormente il reparto arretrato, confermando una strategia di mercato che alterna giovani di prospettiva a giocatori già pronti per l'immediato.

Milan, la partita disastrosa di Andrei Coubis: autogol e rosso diretto

La trasferta londinese del Milan si è trasformata in una serata da dimenticare: allo Stamford Bridge, i rossoneri...

Amichevole col Chelsea Milan, la partita disastrosa di Andrei Coubis: autogol e rosso diretto

Il Psg secondo voi fa bene a liberarsi di Donnarumma?

Assurdo, ma vero Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

tagmilancalciomercato

Amichevole col Chelsea Milan, la partita disastrosa di Andrei Coubis: autogol e rosso diretto

Il Psg secondo voi fa bene a liberarsi di Donnarumma?

Assurdo, ma vero Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

ti potrebbero interessare

592x331

Milan, la partita disastrosa di Andrei Coubis: autogol e rosso diretto

L.P.
1400x933

Il Psg secondo voi fa bene a liberarsi di Donnarumma?

1400x933

Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

C.S.
948x562

Gigio Donnarumma a un passo dallo United: delirio a Manchester