Milan, Max Allegri scatenato in difesa: ecco chi arriva

Salutato Malick Thiaw , approdato al Newcastle dall'ex Sandro Tonali, il Milan ha scelto di rimpiazzato con Koni De Winder dal Genoa, chiudendo di fatto per un altro colpo: Zachary Athekame dallo Young Boys. Entrambi si trasferiscono a titolo definitivo in rossonero, andando a colmare due caselle vuote con profili diversi per esperienza e prospettive. Come riportato su La Gazzetta dello Sport , per il belga, classe 2002, l'accordo con il Genoa è stato chiuso sulla base di 18 milioni più 2 di bonus , con un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione già pronto per la firma. Operazione lampo, favorita anche dalla necessità di sostituire Thiaw e dalla volontà di battere sul tempo la concorrenza dell'Inter.

Athekame, invece, è un terzino destro ventenne, al primo vero approccio con il calcio di alto livello. Lo Young Boys incasserà 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Nei giorni scorsi il club svizzero aveva provato a strappare una cifra maggiore, forte di un'offerta da 13 milioni arrivata dalla Francia, ma il giocatore ha chiarito fin da subito di voler vestire solo la maglia del Milan, rifiutando altre destinazioni. Entrambe le trattative si erano già avviate positivamente nelle scorse ore, con l'intesa sui contratti personali raggiunta prima della chiusura con i rispettivi club.