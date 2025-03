Anna Kalinskaya e Sinner, "ho fatto il mio lavoro": Patricia Tarabini, le parole che cambiano il quadro

05 marzo 2025 a

a

a

La storia (probabilmente già finita) tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya fa sempre discutere. È dalla fine dell’anno scorso che i due non si vedono insieme, poi ipotesi e fake news.

Novità sulla russa sono emerse nelle ultime ore, quando qualcuno si è divertito ad attribuirle alla sua presunta relazione con Jannik. Notizie poi smentite da Patricia Tarabini, la sua allenatrice: "Penso che sia andata oltre le aspettative di molte persone — le sue parole — In cinque anni e mezzo con Anna, una delle cose più importanti che ho sentito da lei è stata solo due settimane fa. Ha detto: ‘Amo il tennis’. Credo di avere fatto il mio lavoro”.

Kalinskaya, con Sinner è davvero finita: il dettaglio imbarazzante dopo la squalifica

Niente Sinner quindi, almeno pubblicamente, ma una passione grande per il tennis, nonostante delle annate avare di risultati. Jannik prosegue con lo stop dopo il patteggiamento con la Wada, mentre lei continua a giocare ed è pronta ai prossimi Indian Wells, dove debutterà contro la statunitense Parks. Dopo aver iniziato male il 2025 ed essere precipitata al numero 33 del mondo, la russa vuole provare a vincere per risalire la china e ritrovare fiducia. Nel frattempo in Italia, di lei, si sente più parlare per il legame con Jannik piuttosto che per il merito sportivo.

Jannik Sinner, addio Kalinskaya: spunta una nuova Anna, con chi l'hanno beccato | Guarda