Sinner, "perdi Jannik e trovi Djokovic": la frase che scatena il caos

Segnali di ripresa importanti per Novak Djokovic in vista del torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 più importanti dell’anno. Il serbo ha recuperato bene, dopo l’infortunio che lo costrinse a ritirarsi al termine del primo set della semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev.

Nole ha guarito i problemi alla gamba sinistra e si è ripresentato in campo all’ATP500 di Doha, dove ha però perso all’esordio con Matteo Berrettini. Da lì i dubbi sulla sua presenza in California, eppure Djokovic ci sarà. Il tutto, per la gioia di un ex-campione come Andy Roddick, che fu numero 1 del ranking per tredici settimane, a cavallo tra il 2003 e il 2004.

Roddick commenta così il momento di Djokovic all’interno del suo podcast Served with Andy Roddick: “Novak è stato fantastico in Australia. Ha battuto Tomas Machac e Jiri Lehecka, che da quel momento hanno continuato a giocare alla grande. Batte Carlos Alcaraz e si fa male mostrando l'immagine dello strappo. Non pensavo che avremmo visto Novak in campo a Indian Wells. Ho inviato quella foto (si riferisce all’infortunio di Djokovic, ndr) a un amico ortopedico e mi ha detto: 'Oh mio Dio! Ci vorrà del tempo, almeno sei settimane'. Ho pensato che forse sarebbe tornato a Montecarlo, ma è sceso in campo a Doha due settimane fa e ora giocherà Indian Wells".

"Ottimo per gli organizzatori del torneo - prosegue Roddick -: perdi Sinner, ma ottieni Djokovic. È un buon compromesso per loro: perdono il numero uno del mondo e all'improvviso ritrovano Nole. Sono sicuro che pensavano di non aver alcuna possibilità di vedere Novak a Indian Wells".

Quanto alle donne, Roddick fa un’altra previsione, dopo aver visto la Andreeva vincere il Dubai Championships: “Fonseca e Andreeva si sono imposte prestissimo, mentre Anisimova si è addirittura allontanata da giovanissima, per poi rientrare ed imporsi. Abbiamo visto Jessica Pegula giocare il suo miglior tennis dopo i 27 anni. Questo detto però, Mirra Andreeva diventerà la numero uno del mondo".