Eva Lys, la tennista più fortunata di sempre: impensabile, come ha incassato 300mila euro

Fortuna o qualcos'altro? Eva Lys sembra sia stata benedetta dal Signore. Da inizio 2025, la tennista ha collezionato una serie di risultati favorevoli che destano impressione. Tutto è cominciato dagli Australian Open, dove aveva cominciato nel peggiore dei modi. Sconfitta nelle qualificazioni, viene ripescata e riesce ad arrivare fino agli ottavi. Stesso discorso per Indian Wells, dove però è riuscita a fare ancora meglio arrivando al secondo turno. E questo si traduce in un succoso montepremi.

A Melbourne, per esempio, si è portata a casa la bellezza di 250mila euro. Niente pale per una che era stata ripescata. E per aver incassato questa cifra, deve ringraziare Anna Kalinskaya. Il motivo? La tennista russa si era ritirata dopo aver preso un virus che l'ha tenuta lontana dai campi per due settimana. Con lei fuori dal tabellone, Eva è potuta tornare in gara. In questo modo è riuscita anche a migliorare la sua classifica. Ma non finisce qui.

Eva Lys ha perso al secondo turno di Indian Wells. Così ha deciso di postare una foto su Instagram nella quale si mostra con la seguente scritta: "Stare tutti tutto il giorno e aspettare da lucky loser mi sembra in qualche modo familiare". Il risultato? Paula Barbosa si è ritirata dal torneo. Perciò Lys è stata nuovamente ripescata e ora se la vedrà con Dolehide, una tennista americana.