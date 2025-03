Federico Cinà, il ragazzino che spaventa Jannik Sinner: clamoroso in Grecia

15 marzo 2025 a

In attesa del ritorno in campo di Jannik Sinner, il tennis italiano sta già allevando quello che potrebbe essere il suo degno erede. Si chiama Federico Cinà ed è un classe 2007. Il baby fenomeno ha raggiunto la finale del Challenger di Hersonissos dopo aver superato in due set (6-4, 6-2) il favorito del torneo, l'ex numero 14 del ranking mondiale e semifinalista all'Australian Open 2021 Aslan Karatsev. Basti pensare che già a inizio marzo il 17enne siciliano aveva conquistato un torneo Itf a Sharm El Sheikh. Ma in Grecia si sta consacrando. In terra ellenica sta infatti dimostrando di non aver sofferto il salto di livello ed è arrivato così a nove vittorie consecutive.

E, come detto, già si stanno scomodando paragoni di un certo livello. Gli unici italiani ad aver raggiunto una finale in un torneo Challenger prima di aver compiuto 18 anni sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ed è anche in assoluto il primo tennista del 2007 a riuscirci. Poi, grazie alle vittorie conquistate a Hersonissos, il 17enne è già sicuro di fare un balzo in classifica di almeno 100 posizioni, arrivando tra i primi 450 al mondo.

Se dovesse avere la meglio anche in finale battendo Dimitar Kuzmanov, Cinà sarebbe tra i migliori 400 del ranking. Ma non finisce qui. Con la vittoria in Egitto, il baby fenomeno ha ricevuto una wild card per partecipare al Masters 1000 di Miami, al via tra una settimana: sarà l'esordio assoluto nel circuito Atp.