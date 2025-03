Jannik Sinner, clamoroso dopo Miami: perché può perdere la prima posizione

19 marzo 2025 a

Se il posto di numero uno al mondo Atp è quasi certo fino al suo rientro sui campi agli Internazionali d’Italia di Roma, Jannik Sinner potrebbe perdere il primato nella Atp Race dopo il torneo di Miami, vinto l’anno scorso proprio dal 23enne pusterese e che segue il Masters 1000 di Indian Wells. In questa speciale classifica Sinner è primo dallo scorso giugno, nel particolare somma i risultati dell'anno solare. Sinner ha giocato solo un torneo, gli Australian Open, lo ha vinto e ora conta di 2000 punti, ma è impossibile pensare che manterrà il primato fino a Roma, considerando il suo stop forzato fino a maggio.

Appare quindi assai probabile che venga sorpasso da almeno quattro o cinque tennisti: Zverev, Alcaraz, Draper, Rune e Shelton. Zverev e Draper lo supererebbero anche con la sconfitta in finale a Miami, mentre Alcaraz perdendo in finale si metterebbe a pari punti. Nel ranking Atp ha quasi la certezza di rimanere in vetta dopo i passi falsi di Zverev e Alcaraz nell’ultimo Masters 1000 di Indian Wells.

Il tedesco ha perso subito contro l’olandese Griekspoor, lo spagnolo era due volte campione in carica ed è stato sconfitto in semifinale da Draper. Solo vincendo due tornei 1000 Zverev passerebbe Jannik, dato che a Sasha servono duemila punti nei prossimi quattro tornei. Alcaraz invece ha 6.910 punti e perderà da qui a Roma 400 punti, dunque virtuali sono 6.510. Per superare Sinner ha bisogno di farne più di 3.000, molti, troppi.