Sinner, l'avvertimento di Boris Becker: "Attento, questo è una bestia"

L’ultimo vincitore di Indian Wells è stato il 23enne britannico Jack Draper. Grande amico di Jannik Sinner e per la prima volta in top-10 mondiale, con il settimo posto. Nel 2025 può essere uno dei protagonisti, pronto a battagliare con i migliori.

Chi lo ha elogiato tantissimo è Boris Becker che su X (l’ex Twitter) ha scritto: “Lo adoro — le sue parole — Parla molto bene, è ben istruito ed è una bestia sul campo da tennis! Mi aspetto di più da lui per il resto dell'anno. Attenzione a Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz”. Il tedesco, ex numero uno al mondo, mette in guardia tutti, compreso il 23enne pusterlese, che al rientro dovrà fare i conti anche con un astro nascente, battuto in finale agli scorsi US Open, ma con grandi margini di miglioramento.

Come Sinner, Jack Draper ha mostrato grande umiltà anche davanti ai microfoni una volta vinto il Masters 1000 californiano: “Ti alleni ogni giorno, ci metti tutto il sacrificio, tutto il lavoro, la squadra che ti circonda, la mia famiglia — il suo commento in conferenza stampa, dopo il match vinto in finale contro il danese Holger Rune — Essere in mezzo a tutto questo ora e vincere è bellissimo. Sono orgoglioso di come ho giocato. Sento di aver ottenuto molto nell'ultimo anno".

"Io e il mio allenatore proviamo a svegliarci ogni giorno per migliorare, voglio essere un grande giocatore e voglio ottenere cose straordinarie in questo sport, ma il mio obiettivo principale è continuare a impegnarmi. So che c'è molta strada davanti a me. Sono molto ambizioso. Non voglio fermarmi qui. Voglio continuare ad andare avanti".