Jannik Sinner, il gesto che spiazza tutti: "Grigor, la racchetta è qui"

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton, ma la sua vittoria contro Grigor Dimitrov, come riportato da Fanpage.it, è stata segnata da sportività più che da trionfo sportivo. Dimitrov, in vantaggio per 2-0, è stato costretto al ritiro per un problema muscolare, lasciando Sinner avanzare in una partita che non considera una vera vittoria.

“Non mi sento per niente un vincitore”, ha dichiarato in conferenza stampa, mostrando empatia: “È un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Facciamo un applauso a Grigor”.Quando Dimitrov si è infortunato, Sinner ha dimostrato grande umanità. È corso verso di lui per sincerarsi delle sue condizioni e, notando che non poteva proseguire, lo ha aiutato con discrezione.