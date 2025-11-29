Milan, rumors clamorosi a poche ore dal big match con la Lazio

Il numero 10 che deve, suo malgrado, o forse non più, vestire i panni del 9. È la nuova vita di Rafael Leao, costretto a farsi centravanti del Milan senza possibilità di pensarci su. Dopo la vittoria nel derby da lui orchestrata, ecco che il portoghese deve caricarsi sulle spalle tutto l’attacco rossonero per la sfida casalinga contro la Lazio (ore 20.45, diretta Dazn e Sky Sport) perché Pulisic, capocannoniere della squadra e del campionato con 5 reti, è di nuovo fermo per un affaticamento. E senza neppure Gimenez (il Sunderland sembrerebbe voler offrire 30 milioni, mentre Tare osserva Pellegrino del Parma), Leao si ritrova in avanti forzatamente affiancato da Nkunku, a cui piace pensarsi trequartista, non punta, ruolo e funzione a cui il portoghese è sempre più costretto. Ed è qui che si nasconde la lettura più interessante, quella che unisce il dato statistico alla maturazione psicologica.

Rafa sta mostrando una predisposizione al cambiamento e all’apprendimento sorprendenti. Perché si sta limitando in ciò che sa fare meglio pur di migliorare in ciò che gli viene richiesto. Il numero dei “take on” (l’azione di portare palla e superare l’avversario in dribbling) è calato di più della metà: siamo a 2.5 a gara, contro i minimi di 5 delle stagioni precedenti, con un picco da 6.36. Non solo il gesto tecnico in solitaria.