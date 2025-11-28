Real Madrid, Mbappé furioso in diretta tv: "Hai sbagliato domanda"

Kylian Mbappé ha illuminato la notte di Atene trascinando il Real Madrid al 4-3 sull’Olympiacos con un clamoroso poker. Una prestazione che ha ribaltato la partita e alimentato l’idea — ricorrente tra i commentatori — di un Real “Mbappé-dipendente”. Ma il francese, interpellato nel post-gara, ha respinto nettamente questa lettura: “La domanda che mi stai facendo è sbagliata, lo dico con tutto il rispetto. Se vinciamo le partite è perché è l’intera squadra che contribuisce al successo”, ha spiegato, sottolineando come il merito vada condiviso.
I numeri, però, raccontano un impatto devastante. Con i quattro gol ad Atene, l’ex Psg è salito a nove reti in cinque partite di Champions League, bottino che lo consacra capocannoniere della competizione. Aveva già deciso il match col Marsiglia, firmato tre reti contro il Kairat e sfiorato un record storico in Grecia: la sua tripletta è mancata di pochi secondi dal diventare la più rapida di sempre. Solo contro Juventus e Liverpool non è riuscito a lasciare il segno. Un rendimento che si riflette anche in Liga, dove ha realizzato 13 gol in 13 giornate, guidando in solitaria la classifica marcatori.
Di fronte a un impatto così pesante, la narrazione sulla dipendenza sembra inevitabile. Ma Mbappé deriva la forza del Real da un sistema collettivo. “All’interno di una squadra ognuno ha il suo compito, il mio è fare gol. Questo è quello che posso fare per il bene del Real Madrid. Ma non penso che il Real sia dipendente da me, questa è una cosa solo mediatica, di voi giornalisti”, ribadisce il francese, che preferisce allontanare ogni personalizzazione. E quando gli viene fatto notare che senza le sue reti il Real fatichi maggiormente, risponde ancora una volta con pragmatismo: “Allora credo che la cosa giusta da dire sia: Kylian non segna e non fa il suo lavoro quando invece dovrebbe farlo. E non che il Real dipende da me”.