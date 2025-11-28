Real Madrid, Mbappé furioso in diretta tv: "Hai sbagliato domanda"

Kylian Mbappé ha illuminato la notte di Atene trascinando il Real Madrid al 4-3 sull’Olympiacos con un clamoroso poker. Una prestazione che ha ribaltato la partita e alimentato l’idea — ricorrente tra i commentatori — di un Real “Mbappé-dipendente”. Ma il francese, interpellato nel post-gara, ha respinto nettamente questa lettura: “La domanda che mi stai facendo è sbagliata, lo dico con tutto il rispetto. Se vinciamo le partite è perché è l’intera squadra che contribuisce al successo”, ha spiegato, sottolineando come il merito vada condiviso.

I numeri, però, raccontano un impatto devastante. Con i quattro gol ad Atene, l’ex Psg è salito a nove reti in cinque partite di Champions League, bottino che lo consacra capocannoniere della competizione. Aveva già deciso il match col Marsiglia, firmato tre reti contro il Kairat e sfiorato un record storico in Grecia: la sua tripletta è mancata di pochi secondi dal diventare la più rapida di sempre. Solo contro Juventus e Liverpool non è riuscito a lasciare il segno. Un rendimento che si riflette anche in Liga, dove ha realizzato 13 gol in 13 giornate, guidando in solitaria la classifica marcatori.