"Chi è davvero Gennaro Gattuso": Zibi Boniek si schiera

Gennaro Gattuso è uno dei volti più autentici e intensi del calcio moderno, un uomo che non conosce filtri e che agisce sempre con la stessa passione dentro e fuori dal campo. A sottolinearlo è Zibì Boniek, intervistato dal Corriere della Sera, che non ha dubbi: "Mi piacciono le persone vere, è uno normale che dice quello che pensa, ogni tanto sbaglia e dice sono fatto così. Non finge, non recita un personaggio". Per Boniek, Gattuso incarna la sincerità e la leadership naturale, una qualità rara in un ambiente sempre più dominato dai social media e dalle pressioni mediatiche.
Secondo l’ex stella della Juventus, il calabrese non è solo un allenatore grintoso: rappresenta “un modello di resilienza, capace di trascinare la squadra con energia pura e determinazione”. La sua rabbia controllata e la sua capacità di motivare il gruppo lo rendono un esempio per chi vuole vincere con cuore e concentrazione, senza cercare scorciatoie o artifici. "Sono un suo grande estimatore", aggiunge Boniek, sottolineando come il suo carattere e il suo modo di vivere il calcio siano in grado di influenzare positivamente sia giocatori esperti sia giovani talenti.
Il tecnico calabrese, secondo Boniek, sa anche affrontare le sconfitte con la stessa intensità della vittoria: "Dalle sconfitte si impara molto più che da una vittoria". La sua autenticità, la capacità di motivare e di guidare senza artifici lo rendono un modello raro, una figura che trasmette valori genuini in un calcio sempre più mediatico e spettacolare. Gattuso, quindi, non è solo un ex giocatore o un allenatore: è un simbolo di coerenza, passione e autenticità, capace di ricordare che nel calcio, come nella vita, determinazione, cuore e fatica restano la chiave del successo.
Boniek ha riflettuto poi anche sul cambiamento generazionale nel calcio e sulle esperienze vissute in passato: "Intanto non esisteva la Playstation — ricorda — Io a Villar Perosa giocavo a scopone con Zoff, Furino, Tardelli e Paolo Rossi. Vivevamo insieme, eravamo una famiglia. Questi ragazzi oggi hanno le cuffie in testa e si isolano, ma non li rimprovero". In questo contesto, Gattuso emerge come punto di riferimento concreto: la sua energia, la dedizione e l’autenticità dimostrano che i valori centrali dello sport non si sono persi.
Nell’intervista è stata poi evidenziato anche il legame tra formazione, sacrificio e famiglia: "Alla Coppa Davis le riserve hanno dato l’anima. Cobolli è cresciuto a casa mia, e Santopadre, ex allenatore di Berrettini, è il marito di mia figlia Carolina. Alla finale mi è scappata qualche lacrima". Qui, secondo Boniek, emerge la continuità con il modello Gattuso: persone che mettono il cuore, che non recitano ruoli e che trasmettono ai giovani l’importanza di impegno, disciplina e spirito di squadra.
E il rispetto per il lavoro quotidiano è fondamentale anche per i campioni moderni: "Sinner è un uomo bionico, una macchina da guerra, sai che alla fine vince lui. Alcaraz fa numeri incredibili, poi ogni tanto sbaglia. Nadal ha detto una cosa giusta: non avrebbe vinto con loro due perché lui si preparava il colpo vincente, con questi non puoi, non hai tempo perché ti scagliano un armadio addosso". Questi esempi confermano quanto la passione, l’intensità e la dedizione siano ancora determinanti, elementi che Gattuso incarna alla perfezione.