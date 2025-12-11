Spalletti fa a pezzi la squadra: "Imbarazzanti". Caos-Juve

Luciano Spalletti non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione europea della Juventus dopo la sfida contro i ciprioti del Pafos. Nonostante sia arrivata la vittoria e i piani per conquistare la fase successiva siano ancora in atto, l'allenatore toscano ha sottolineato come ci siano ancora molte cose da migliorare, anche se la speranza per il futuro non manca.

Spalletti non le manda a dire: "In alcuni momenti non abbiamo fatto proprio il minimo, c’erano anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti un po’ di più e abbiamo avuto un po’ più di tranquillità". L’allenatore di Certaldo si riferisce agli errori commessi in campo e alla difficoltà di un collettivo che fatica a esprimere gioco e identità. Il tecnico ha poi aggiunto: “Non siamo contenti di come è andata, ma dobbiamo guardare avanti. Ogni partita deve essere un'opportunità per crescere”.