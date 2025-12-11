Spalletti fa a pezzi la squadra: "Imbarazzanti". Caos-Juve

Luciano Spalletti non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione europea della Juventus dopo la sfida contro i ciprioti del Pafos. Nonostante sia arrivata la vittoria e i piani per conquistare la fase successiva siano ancora in atto, l'allenatore toscano ha sottolineato come ci siano ancora molte cose da migliorare, anche se la speranza per il futuro non manca.
Spalletti non le manda a dire: "In alcuni momenti non abbiamo fatto proprio il minimo, c’erano anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti un po’ di più e abbiamo avuto un po’ più di tranquillità". L’allenatore di Certaldo si riferisce agli errori commessi in campo e alla difficoltà di un collettivo che fatica a esprimere gioco e identità. Il tecnico ha poi aggiunto: “Non siamo contenti di come è andata, ma dobbiamo guardare avanti. Ogni partita deve essere un'opportunità per crescere”.
La vittoria in Champions League contro il Pafos, insomma, ha lasciato il segno ed è quello negativo. E non tanto per il risultato, quanto per la prestazione complessiva della squadra, che è sembrata distante anni luce dalle aspettative della vigilia. “Non possiamo permetterci queste prestazioni. C’è bisogno di uno scatto, di una mentalità diversa. Ma so che possiamo fare meglio,” ha detto Spalletti, che ha mostrato comunque ottimismo per il futuro. Nonostante le difficoltà, il tecnico ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, parlando di speranza e di potenziale non ancora espresso: “Abbiamo tutte le carte in regola per riprenderci, ma serve unità e concentrazione. Quello che conta ora è lavorare duramente e non perdere mai la fiducia”.
Le parole di Spalletti, che non hanno nascosto la delusione, sono il chiaro segnale che la Juventus è chiamata a reagire. Il 21 gennaio i bianconeri ospiteranno il Benfica, mentre il 28 saranno di scena nel Principato di Monaco. Due appuntamenti da non fallire. La stagione è lunga, ma adesso la Juve deve fare sul serio, a cominciare dalla sfida di sabato sera contro la Roma di Gasperini.