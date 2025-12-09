Juve, Spalletti gela Kalulu in conferenza stampa: "Non fare casino, cosa ti ho detto?"

Una frase, dal tono quasi ironico ma carica di significato, che racconta meglio di ogni analisi tattica la serata di Luciano Spalletti dopo la sconfitta della sua Juventus a Napoli: "Sei stato bravissimo, vi ho danneggiato". È così che il tecnico, alla vigilia del match di Champions League contro il Pafos, riapre pubblicamente un capitolo rimasto aperto, chiamando in causa direttamente Pierre Kalulu e ribadendo davanti a tutti una responsabilità che sente sua.

Nella conferenza stampa pre-match, Spalletti torna su quanto accaduto al Maradona. Racconta di aver spiegato subito alla squadra, nello spogliatoio, perché qualcosa non aveva funzionato. Poi, con un sorriso tirato, coinvolge il difensore: "Non fare casino - premette -, cosa vi ho detto nello spogliatoio?". Kalulu resta interdetto per un attimo, poi trova le parole giuste: "Che non ci ha messo nelle condizioni migliori". È la risposta che l’allenatore aspettava, tanto da chiudere il discorso con una frase netta: "Sei stato bravissimo, vi ho danneggiato", rimarca il mister.