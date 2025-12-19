Jannik Sinner "ingiocabile": il clamoroso omaggio dei "cervelloni"

La selezione dei neologismi da parte dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana è frutto di un’analisi trasversale che attraversa cronaca, politica, tecnologia, economia, sport e cultura. Accanto a “ingiocabile” trovano spazio parole molto recenti come keybox, affidopoli, pro-Pal, la qualunque, droga degli zombie, segno di come il linguaggio rifletta i cambiamenti e le tensioni del tempo presente. Nelle stesse pagine figurano anche termini ormai entrati nel lessico popolare come “maranza” o espressioni diventate virali come “occhi spaccanti”, attribuita a Raoul Bova. Per Sinner si tratta di un traguardo particolare, che certifica la sua centralità nel racconto dell’anno. Non solo campione in campo, ma figura capace di lasciare un segno nel modo di parlare e di raccontare lo sport e la realtà. Un’ulteriore conferma di come il suo 2025 sia stato, sotto ogni punto di vista, davvero “ingiocabile”.