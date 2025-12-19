Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner "ingiocabile": il clamoroso omaggio dei "cervelloni"

di Lorenzo Pastugliavenerdì 19 dicembre 2025
Jannik Sinner "ingiocabile": il clamoroso omaggio dei "cervelloni"

2' di lettura

Il 2025 si chiude con un carico di riconoscimenti che va ben oltre i confini del campo per Jannik Sinner. Dopo il premio Atp come tennista preferito dai tifosi e l’incoronazione a Campione del Mondo Itf — arrivata nonostante Carlos Alcaraz abbia chiuso l’anno al numero uno del ranking Atp — il fuoriclasse altoatesino conquista ora anche un posto simbolico ma prestigioso nella cultura italiana: l’ingresso nell’Enciclopedia Treccani.

Nel “Libro dell’Anno Treccani 2025”, all’interno della sezione dedicata a “Le parole dell’anno”, compare infatti il termine “ingiocabile”, diventato ormai un marchio linguistico associato a Sinner. Un aggettivo nato nel linguaggio sportivo e rapidamente diffuso nel parlato comune, usato per descrivere prestazioni considerate fuori scala, dominanti, quasi impossibili da contrastare. Un riconoscimento che racconta l’impatto del tennista non solo sui risultati, ma anche sull’immaginario collettivo.

Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Un nuovo caso di positività al Clostebol scuote il tennis internazionale, pochi mesi dopo la sospensione di Janni...

La selezione dei neologismi da parte dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana è frutto di un’analisi trasversale che attraversa cronaca, politica, tecnologia, economia, sport e cultura. Accanto a “ingiocabile” trovano spazio parole molto recenti come keybox, affidopoli, pro-Pal, la qualunque, droga degli zombie, segno di come il linguaggio rifletta i cambiamenti e le tensioni del tempo presente. Nelle stesse pagine figurano anche termini ormai entrati nel lessico popolare come “maranza” o espressioni diventate virali come “occhi spaccanti”, attribuita a Raoul Bova. Per Sinner si tratta di un traguardo particolare, che certifica la sua centralità nel racconto dell’anno. Non solo campione in campo, ma figura capace di lasciare un segno nel modo di parlare e di raccontare lo sport e la realtà. Un’ulteriore conferma di come il suo 2025 sia stato, sotto ogni punto di vista, davvero “ingiocabile”.

Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf

Carlos Alcaraz ha sfiorato la chiusura dell’anno come numero 1 della classifica Atp, precedendo di poco Jannik Sin...
tag
jannik sinner

Treccani Così Jannik Sinner e Raoul Bova cambiano l'italiano

Il tennista danese Sinner e Alcaraz, la sfida di Rune: "Questo è il mio piano"

Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf

ti potrebbero interessare

Supercoppa, il Bologna batte l'Inter ai rigori: finale contro il Napoli

Supercoppa, il Bologna batte l'Inter ai rigori: finale contro il Napoli

Così Jannik Sinner e Raoul Bova cambiano l'italiano

Così Jannik Sinner e Raoul Bova cambiano l'italiano

Daniele Priori
Napoli-Milan, accuse-choc ad Allegri: "Aggressione totalmente fuori controllo"

Napoli-Milan, accuse-choc ad Allegri: "Aggressione totalmente fuori controllo"

Redazione
Sinner e Alcaraz, la sfida di Rune: "Questo è il mio piano"

Sinner e Alcaraz, la sfida di Rune: "Questo è il mio piano"

L.P.