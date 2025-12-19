Jannik Sinner "ingiocabile": il clamoroso omaggio dei "cervelloni"

Il 2025 si chiude con un carico di riconoscimenti che va ben oltre i confini del campo per Jannik Sinner. Dopo il premio Atp come tennista preferito dai tifosi e l’incoronazione a Campione del Mondo Itf — arrivata nonostante Carlos Alcaraz abbia chiuso l’anno al numero uno del ranking Atp — il fuoriclasse altoatesino conquista ora anche un posto simbolico ma prestigioso nella cultura italiana: l’ingresso nell’Enciclopedia Treccani.
Nel “Libro dell’Anno Treccani 2025”, all’interno della sezione dedicata a “Le parole dell’anno”, compare infatti il termine “ingiocabile”, diventato ormai un marchio linguistico associato a Sinner. Un aggettivo nato nel linguaggio sportivo e rapidamente diffuso nel parlato comune, usato per descrivere prestazioni considerate fuori scala, dominanti, quasi impossibili da contrastare. Un riconoscimento che racconta l’impatto del tennista non solo sui risultati, ma anche sull’immaginario collettivo.
La selezione dei neologismi da parte dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana è frutto di un’analisi trasversale che attraversa cronaca, politica, tecnologia, economia, sport e cultura. Accanto a “ingiocabile” trovano spazio parole molto recenti come keybox, affidopoli, pro-Pal, la qualunque, droga degli zombie, segno di come il linguaggio rifletta i cambiamenti e le tensioni del tempo presente. Nelle stesse pagine figurano anche termini ormai entrati nel lessico popolare come “maranza” o espressioni diventate virali come “occhi spaccanti”, attribuita a Raoul Bova. Per Sinner si tratta di un traguardo particolare, che certifica la sua centralità nel racconto dell’anno. Non solo campione in campo, ma figura capace di lasciare un segno nel modo di parlare e di raccontare lo sport e la realtà. Un’ulteriore conferma di come il suo 2025 sia stato, sotto ogni punto di vista, davvero “ingiocabile”.