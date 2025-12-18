Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf

di Lorenzo Pastugliagiovedì 18 dicembre 2025
Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf

2' di lettura

Carlos Alcaraz ha sfiorato la chiusura dell’anno come numero 1 della classifica Atp, precedendo di poco Jannik Sinner, che si conferma al secondo posto. Come da tradizione, l’Atp ha premiato lo spagnolo come giocatore dell’anno, un riconoscimento di prammatica per chi termina la stagione in vetta. L’Itf, invece, ha scelto a sorpresa Sinner come miglior tennista del 2025, una decisione inattesa che priva Alcaraz di un riconoscimento che non è mai riuscito a ottenere.

L’Itf e l’Atp sono entità distinte, a volte in contrapposizione, con ruoli diversi nel tennis mondiale: la prima gestisce i quattro tornei del Grande Slam, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, e a fine stagione elegge i migliori giocatori. Solitamente il vincitore coincide con chi chiude al vertice della classifica, ma quest’anno la scelta dell’Itf ha sorpreso tutti, premiando Sinner nonostante fosse appena dietro ad Alcaraz e abbia vissuto uno stop di tre mesi. Curiosamente, anche nel doppio le scelte dell’Itf non hanno seguito la classifica ATP: i riconoscimenti sono andati a Granollers e Zeballos, pur non essendo numeri 1, mentre tra le donne Errani e Paolini sono state elette regine del doppio finale.

Sinner e Alcaraz, verdetto già scritto: cosa filtra dai scommettitori

Il 2026 si apre con ambizioni ancora più grandi per il tennis italiano. Jannik Sinner, nonostante un 2025 straord...

Analizzando l’albo d’oro, si nota che non sempre il numero 1 Atp coincide con il miglior giocatore per l’Itf, anche se in passato è stato frequente. Sinner aveva già confermato la prima posizione mondiale nel 2024, mentre Alcaraz resta curioso caso di top player che, pur chiudendo l’anno in vetta, non ha mai ottenuto il riconoscimento ITF né nel 2022 né quest’anno, nonostante il dominio in classifica.

Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oltre a esserci più di 500 punti in classifica, c'è anche una sana...
tag
jannik sinner
carlos alcaraz
ranking atp
ranking itf

Sussurri tennistici Carlos Alcaraz, girano voci impazzite su Rafa Nadal

Indagini e sospetti Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Rennae Stubbs Rennae Stubbs clamorosa: "Ho una teoria su Jannik Sinner..."

ti potrebbero interessare

Carlos Alcaraz, girano voci impazzite su Rafa Nadal

Carlos Alcaraz, girano voci impazzite su Rafa Nadal

Allegri-Conte, finisce in rissa: niente stretta di mano

Allegri-Conte, finisce in rissa: niente stretta di mano

Supercoppa, il Napoli fa fuori il Milan con un secco 2-0

Supercoppa, il Napoli fa fuori il Milan con un secco 2-0

Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Lorenzo Pastuglia