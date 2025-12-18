Jannik Sinner mette al tappeto Alcaraz: la decisione dell'Itf

Carlos Alcaraz ha sfiorato la chiusura dell’anno come numero 1 della classifica Atp, precedendo di poco Jannik Sinner, che si conferma al secondo posto. Come da tradizione, l’Atp ha premiato lo spagnolo come giocatore dell’anno, un riconoscimento di prammatica per chi termina la stagione in vetta. L’Itf, invece, ha scelto a sorpresa Sinner come miglior tennista del 2025, una decisione inattesa che priva Alcaraz di un riconoscimento che non è mai riuscito a ottenere.

L’Itf e l’Atp sono entità distinte, a volte in contrapposizione, con ruoli diversi nel tennis mondiale: la prima gestisce i quattro tornei del Grande Slam, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, e a fine stagione elegge i migliori giocatori. Solitamente il vincitore coincide con chi chiude al vertice della classifica, ma quest’anno la scelta dell’Itf ha sorpreso tutti, premiando Sinner nonostante fosse appena dietro ad Alcaraz e abbia vissuto uno stop di tre mesi. Curiosamente, anche nel doppio le scelte dell’Itf non hanno seguito la classifica ATP: i riconoscimenti sono andati a Granollers e Zeballos, pur non essendo numeri 1, mentre tra le donne Errani e Paolini sono state elette regine del doppio finale.