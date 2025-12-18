Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Un nuovo caso di positività al Clostebol scuote il tennis internazionale, pochi mesi dopo la sospensione di Jannik Sinner per lo stesso motivo. Questa volta è il guatemalteco Juan Sebastian Dominguez Collado, 23 anni, a finire sotto la lente dell’Itia, sospeso provvisoriamente a seguito di un test positivo durante un torneo in Turchia lo scorso 2 ottobre. Il campione A e B ha confermato la presenza della sostanza vietata, e la sospensione è entrata in vigore il 19 novembre 2025.

L’Itia ha inviato al giocatore un avviso di pre-accusa per violazione del Programma antidoping, richiamando gli articoli 2.1 e 2.2 del Tadp, relativi alla presenza di sostanze proibite e al loro uso senza valida autorizzazione terapeutica (Tue). Al momento, Collado non ha presentato alcun ricorso. Durante la sospensione, gli è vietato partecipare a qualsiasi evento di tennis organizzato dall’Itia o dai suoi membri, comprese Atp, Wta, Itf e i principali Slam.