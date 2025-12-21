Sinner, è una tortura: ecco il premio che non potrà mai vincere

C'è un premio, che pur vincendo il torneo, Jannik Sinner non potrà mai fare suo. E si tratta di un bel contrappasso per il fenomeno di San Candido. Il 24enne gloria del tennis italiano, ormai è noto, è un grande appassionato di quattro ruote di lusso e spesso è stato immortalato al volante dei suoi gioiellini per le strade del Principato di Monaco, dove vive quando gli impegni tra Slam e circuito Atp non lo portano in giro per il mondo.
Bene, con gli Australian Open alle porte che Jannik affronterà da bi-campione in carica e un trono della classifica mondiale da inseguire dopo il sorpasso e contro-sorpasso subito nelle ultime settimane della stagione 2025 (terminata, ancora una volta, in straordinario crescendo), l'attenzione di tutti è sul calendario che i fenomeni della racchetta stanno già programmando per il 2026.
Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio ufficiale: anche Sinner giocherà al Million Dollar One Point Slam, bizzarro evento in programma martedì 13 gennaio sul cemento di Melbourne. Un tour-de-force sperimentale che si combatterà sulla distanza di un solo punto.
Con lui in campo anche altre star come Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek e Coco Gauff, ma tra i 48 partecipanti ci saranno soprattutto dei tennisti amatoriali che potrebbero mettere a segno un sogno. Uno scambio secco per battere i fenomeni e arrivare al successo. Gli organizzatori hanno messo in palio un milione di dollari australiani (circa 565.000 euro) a chi farà percorso netto. E pure un'auto, una KIA EV3 GT-Line color Verde Matcha. Valore stimato: sopra i 40mila euro.
Sinner, però, non potrà vincerla: questo premio, a differenza del milione di dollari australiani, è riservato al dilettante che arriverà più lontano nel tabellone. Nessun problema, però; Jannik non avrà problemi a firmare un assegno.