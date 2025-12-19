Sinner e Alcaraz, la sfida di Rune: "Questo è il mio piano"

A due mesi dall’infortunio che ne ha interrotto bruscamente la stagione, Holger Rune torna a far sentire la propria voce e lo fa con ambizione. Il danese, fermo dal 18 ottobre dopo la rottura del tendine d’Achille durante il match con Humbert a Stoccolma, sta lavorando per accelerare i tempi di recupero e punta a un rientro che avrebbe del sorprendente: essere pronto per gli US Open.

Rune ha scelto Doha come base per la riabilitazione, affidandosi a uno staff specializzato e al supporto costante del suo team. “In questo momento sto svolgendo la riabilitazione a Doha, in Qatar. Ci sono davvero tante persone competenti che si stanno prendendo cura di me ogni giorno", racconta, spiegando come il percorso stia procedendo meglio del previsto. “Sono passate esattamente sette settimane dall’intervento chirurgico e stiamo procedendo più velocemente rispetto ai tempi che avevamo inizialmente previsto. È un buon segnale”. Un traguardo simbolico è già stato raggiunto: “L'obiettivo era tornare a camminare, e ci sono già riuscito”.