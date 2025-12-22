Libero logo
Milan, doppio colpo a gennaio: ecco chi arriva

di Lorenzo Pastuglialunedì 22 dicembre 2025
2' di lettura

Il Milan guarda al mercato di gennaio con idee piuttosto chiare e priorità che vanno oltre il reparto offensivo. Nonostante le voci su un possibile rinforzo in attacco, l’orientamento di Massimiliano Allegri è netto: con Rafa Leao e Christian Pulisic sempre centrali nel progetto, l’urgenza principale riguarda la difesa. Le difficoltà emerse, soprattutto quando manca anche solo un titolare, hanno rafforzato la convinzione che serva un centrale affidabile e pronto.

La Supercoppa contro il Napoli ha evidenziato in modo lampante quanto l’equilibrio difensivo sia fragile in assenza delle prime scelte. Da qui l’attenzione del club verso il mercato inglese, che continua a offrire profili considerati adatti per esperienza e caratteristiche. Due i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ambienti rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, “il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato”. Il difensore francese, attualmente al Chelsea, non rientra più nei piani tecnici di Maresca e starebbe spingendo per cambiare aria già a gennaio. 

Allegri, "offese a Oriali"? Arriva la multa, quanto deve pagare

Massimiliano Allegri dovrà pagare una multa da 10.000 euro: lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a segu...

Sempre la Rosea sottolinea che “Disasi lascerà Londra nel mercato di gennaio perché non ha più intenzione di rimanere ai margini del progetto”, con il suo entourage al lavoro per ottenere un prestito, possibilmente a condizioni economiche sostenibili anche sul fronte dell’ingaggio. L’alternativa porta ancora una volta in Premier League. Il Corriere dello Sport rilancia la pista Joe Gomez, centrale del Liverpool già seguito in estate. Il direttore sportivo Igli Tare starebbe rivalutando il profilo dell’inglese, che aveva già aperto al trasferimento in rossonero. Restano però da chiarire la posizione dei Reds, oggi in ripresa, e soprattutto la formula dell’operazione. In attesa delle mosse decisive, il Milan riflette: la difesa è il vero nodo da sciogliere per dare solidità al progetto di Allegri.

