Milan, doppio colpo a gennaio: ecco chi arriva

Il Milan guarda al mercato di gennaio con idee piuttosto chiare e priorità che vanno oltre il reparto offensivo. Nonostante le voci su un possibile rinforzo in attacco, l’orientamento di Massimiliano Allegri è netto: con Rafa Leao e Christian Pulisic sempre centrali nel progetto, l’urgenza principale riguarda la difesa. Le difficoltà emerse, soprattutto quando manca anche solo un titolare, hanno rafforzato la convinzione che serva un centrale affidabile e pronto.

La Supercoppa contro il Napoli ha evidenziato in modo lampante quanto l’equilibrio difensivo sia fragile in assenza delle prime scelte. Da qui l’attenzione del club verso il mercato inglese, che continua a offrire profili considerati adatti per esperienza e caratteristiche. Due i nomi che circolano con maggiore insistenza negli ambienti rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, “il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato”. Il difensore francese, attualmente al Chelsea, non rientra più nei piani tecnici di Maresca e starebbe spingendo per cambiare aria già a gennaio.