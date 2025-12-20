Libero logo
Allegri, "offese a Oriali"? Arriva la multa, quanto deve pagare

Massimiliano Allegri dovrà pagare una multa da 10.000 euro: lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a seguito della semifinale di Supercoppa Napoli-Milan, vinta dalla squadra di Antonio Conte. L'allenatore rossonero, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Gabriele Oriali, collaboratore del tecnico azzurro. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale - ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive". È stato reso noto tramite una comunicazione ufficiale dopo la riunione di oggi, sabato 20 dicembre.

Cos'è successo di preciso a bordo campo? Dai retroscena delle ultime ore emerge un quadro di forte nervosismo, sfuggito di mano anche all'arbitro Zufferli. La situazione inizia a degenerare già dopo la prima mezz'ora per un fallo di Rabiot su Politano non sanzionato col giallo. "Ma basta!", urla Conte, mentre il suo braccio destro Oriali scatta per protestare. Ed è stato lì che Allegri avrebbe perso le staffe. Le telecamere e i testimoni che hanno assistito alla scena avrebbero colto frasi pesanti, riportate da diversi quotidiani.

Secondo la panchina milanista, invece, sarebbe stato Oriali a provocare Allegri ridendogli in faccia, con Conte costretto a fare da paciere mentre volavano accuse reciproche su fuorigioco e falli. La tensione, poi, non sarebbe finita lì ma sarebbe andata avanti nel tunnel: Allegri sarebbe scappato via senza stringere la mano a Conte. 

