Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci sulla (pazzesca) mossa di Natale

Voci impazzite si levano su Jannik Sinner e sulla sua relazione con Laila Hasanovic, voci alimentate nelle ultime ore da una serie di segnali social che hanno acceso la curiosità dei fan. La modella danese di origini bosniache, da tempo al fianco del ragazzo di San Candido, ha condiviso contenuti enigmatici ma tutt’altro che casuali: un bagaglio pronto per la partenza, una distesa di montagne innevate osservate dall’alto e persino uno scatto in cui scherza nascondendo il volto dietro un brezel, simbolo dell’Alto Adige. Dettagli che, messi insieme, sembrano suggerire una destinazione ben precisa e una visita speciale durante le festività natalizie. Laila da Jannik per le feste?

Solo dopo questi indizi si inserisce il contesto: Jannik Sinner ha infatti fatto ritorno nella sua terra natale per le feste. Dopo un periodo intenso di preparazione a Dubai, dove ha lavorato duramente in vista della nuova stagione tennistica, l’attuale numero due del ranking Atp è rientrato a Sesto Pusteria, il comune in cui è nato. Qui trascorrerà il Natale circondato dagli affetti più cari, insieme alla mamma Siglinde, al papà Hanspeter e al fratello Mark, lontano dai riflettori e dalla pressione dei grandi palcoscenici internazionali.