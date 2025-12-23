Libero logo
Jannik Sinner e Laila Hasanovic, voci sulla (pazzesca) mossa di Natale

martedì 23 dicembre 2025
Voci impazzite si levano su Jannik Sinner e sulla sua relazione con Laila Hasanovic, voci alimentate nelle ultime ore da una serie di segnali social che hanno acceso la curiosità dei fan. La modella danese di origini bosniache, da tempo al fianco del ragazzo di San Candido, ha condiviso contenuti enigmatici ma tutt’altro che casuali: un bagaglio pronto per la partenza, una distesa di montagne innevate osservate dall’alto e persino uno scatto in cui scherza nascondendo il volto dietro un brezel, simbolo dell’Alto Adige. Dettagli che, messi insieme, sembrano suggerire una destinazione ben precisa e una visita speciale durante le festività natalizie. Laila da Jannik per le feste?

Solo dopo questi indizi si inserisce il contesto: Jannik Sinner ha infatti fatto ritorno nella sua terra natale per le feste. Dopo un periodo intenso di preparazione a Dubai, dove ha lavorato duramente in vista della nuova stagione tennistica, l’attuale numero due del ranking Atp è rientrato a Sesto Pusteria, il comune in cui è nato. Qui trascorrerà il Natale circondato dagli affetti più cari, insieme alla mamma Siglinde, al papà Hanspeter e al fratello Mark, lontano dai riflettori e dalla pressione dei grandi palcoscenici internazionali.

"Jannik Sinner? Bisogna essere realistici...": Cobolli lascia senza parole

Flavio Cobolli si racconta e lo fa con la sua consueta sincerità. "Sinner è molto lontano. Alcaraz in...

Il possibile arrivo di Laila Hasanovic renderebbe il quadro ancora più suggestivo, una clamorosa e inattesa sorpresa di Natale. Al momento, però, non esistono immagini che ritraggano la coppia insieme, e né Sinner né la modella hanno confermato ufficialmente la loro presenza fianco a fianco. Restano quindi solo indizi e supposizioni, sufficienti però a far sognare i fan, in attesa di eventuali conferme che potrebbero arrivare proprio durante le feste. Nel caso, una pesantissima dichiarazione di intenti...

Sinner, è una tortura: ecco il premio che non potrà mai vincere

C'è un premio, che pur vincendo il torneo, Jannik Sinner non potrà mai fare suo. E si tratta di un bel...
