Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

"Jannik Sinner? Bisogna essere realistici...": Cobolli lascia senza parole

lunedì 22 dicembre 2025
"Jannik Sinner? Bisogna essere realistici...": Cobolli lascia senza parole

1' di lettura

Flavio Cobolli si racconta e lo fa con la sua consueta sincerità. "Sinner è molto lontano. Alcaraz invece mi parla, mi consiglia, mi spiega". Proprio sul tennista spagnolo, lo sportivo arrivato ai quarti di finale a Wimbledon, non si risparmia sugli elogi: "Due ore di allenamento con Alcaraz sembrano venti minuti", ammette al Tg1 prima di tornare sul secondo al mondo. Jannik "è molto lontano". Almeno secondo il suo team, per cui "devo migliorare su tutto". 

"Mi reputo molto forte in alcuni aspetti - aggiunge - ma so che ho tanti margini di miglioramento e tante cose su cui devo migliorare molto. Nella vita bisogna essere anche un po’ realisti. Uno ci prova, io lavoro tutti i giorni per arrivare dov’è lui (Sinner ndr), però riconosco che lui adesso è molto lontano da me". 

Sinner e Alcaraz, verdetto già scritto: cosa filtra dai scommettitori

Il 2026 si apre con ambizioni ancora più grandi per il tennis italiano. Jannik Sinner, nonostante un 2025 straord...

Intanto Cobolli si è recato ad Anagni per ricevere il Premio Internazionale Bonifacio VIII per la sua Eccellenza insieme al padre Stefano. Proprio al nonno paterno Cobolli aveva consegnato l'insalatiera conquistata a Bologna: "Ma dopo un po’ mi ha restituito il trofeo perché quando girava per Roma lo fermavano tutti per strada e gli chiedevano ‘Ammiraglio, dov’è la coppa dell’Italia?’. E lui non ce la faceva più…". 

tag
flavio cobolli
jannik sinner
carlos alcaraz

Siparietti Che tempo che fa, Cobolli-De Sica? Fazio fa calare il gelo: "Al museo delle cere..."

A Melbourne Sinner, è una tortura: ecco il premio che non potrà mai vincere

Carlos, non va Alcaraz demolito, "Sinner non l'avrebbe mai fatto"

ti potrebbero interessare

Juve, Luciano Spalletti sbrocca contro i suoi: "Mentalità sbagliata, mi girano i cog***"

Juve, Luciano Spalletti sbrocca contro i suoi: "Mentalità sbagliata, mi girano i cog***"

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere

Roberto Tortora
Veneto, spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi: ciclismo sotto-choc

Veneto, spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi: ciclismo sotto-choc

Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

Claudio Savelli