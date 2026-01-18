Australian Open, Cobolli subito fuori: un incubo lungo 2 ore

Australian Open già finiti per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti.

Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. I due si erano affrontati due volte a livello junior nel 2019. L'azzurro vinse sulla terra battuta al J1 di Beaulieu-sur-Mer, il britannico sul cemento al J1 di Repentigny. E' il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che nei major non ha mai perso contro avversari fuori dalla top 40. Alla terza partecipazione all'Australian Open, Cobolli puntava a migliorare il terzo turno del 2024, che rimane il suo miglior risultato a Melbourne. "Sono molto triste - ha detto il tennista romano - ma sono cose che non puoi controllare. Ho iniziato a sentirmi male subito prima della partita. Non credo sia legato alla tensione, perché sto sempre peggio".

"Stavo bene, mi ero allenato bene e ho dormito bene. Era tutto sotto controllo fino a mezz'ora prima della partita. Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco": questa la spiegazione del tennista romano. "La mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio", ha spiegato l'azzurro. Dopo la 'pausa' bagno "sembrava stessi un po' meglio ma ho perso molti liquidi e la mia energia è crollata", ha riferito Cobolli, "inoltre, è arrivato un po' di nervosismo perché non volevo andasse a finire così. Sicuramente sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse. Penso sia il momento di tornare a casa, ricaricare le energie e pensare all'America. L'Australia è finita, e mi dispiace. Mi ero preparato al meglio per questo torneo, fare bene era un primo obiettivo. L'anno scorso era andata veramente male, e invece quest'anno pure peggio...".