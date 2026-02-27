Djokovic-Sinner, "cosa ho visto quando Nole l'ha battuto": il retroscena

Nel mondo del tennis non si fa che parlare del match che ha visto Novak Djokovic battere Jannik Sinner. Una sfida, quella agli Australian Open, che è rimasta impressa anche ad Alex De Minaur. Il tennista australiano ha affrontato per 13 volte l'altoatesino, perdendo sempre. Da qui la rivelazione su quanto visto in campo. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Demon ha analizzato proprio la prestazione del serbo a Melbourne, ammettendo che vederlo prevalere contro Jannik non lo ha lasciato indifferente.

"Guardando Novak giocare le ultime due partite e vederlo in grado di competere con Sinner e Alcaraz - ha premesso nel filmato -, ciò che balza all'occhio è inevitabilmente la velocità dei suoi colpi e la sua potenza. Ho davvero percepito la velocità della sua palla. E in campo, al centro, quando hanno mostrato le statistiche medie del torneo, Novak era davanti a Carlos".