Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Djokovic-Sinner, "cosa ho visto quando Nole l'ha battuto": il retroscena

venerdì 27 febbraio 2026
Djokovic-Sinner, "cosa ho visto quando Nole l'ha battuto": il retroscena

1' di lettura

Nel mondo del tennis non si fa che parlare del match che ha visto Novak Djokovic battere Jannik Sinner. Una sfida, quella agli Australian Open, che è rimasta impressa anche ad Alex De Minaur. Il tennista australiano ha affrontato per 13 volte l'altoatesino, perdendo sempre. Da qui la rivelazione su quanto visto in campo. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Demon ha analizzato proprio la prestazione del serbo a Melbourne, ammettendo che vederlo prevalere contro Jannik non lo ha lasciato indifferente.

"Guardando Novak giocare le ultime due partite e vederlo in grado di competere con Sinner e Alcaraz - ha premesso nel filmato -, ciò che balza all'occhio è inevitabilmente la velocità dei suoi colpi e la sua potenza. Ho davvero percepito la velocità della sua palla. E in campo, al centro, quando hanno mostrato le statistiche medie del torneo, Novak era davanti a Carlos".

Jannik Sinner, il retroscena di Mouratoglou su Djokovic: "Se tocchi il suo ego..."

"Ho sentito molte persone dire che se Novak Djokovic dovesse vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, dovrebb...

Insomma, il ragionamento di De Minaur è chiarissimo: "Anche se si fosse trattato di un solo chilometro orario in più o qualcosa del genere, il fatto che qualcuno come Novak riesca a mettere pressione e a destabilizzare questi ragazzi dimostra che è possibile. L'unica cosa che bisogna fare è migliorare questo aspetto".

Jannik Sinner, ecco dove vola a tempo record: la scelta che spiega tutto

Jannik Sinner riparte dal deserto californiano e dalla “cura-Cahill”. Dopo l’eliminazione nei quarti a...
tag
alex de minaur
australian open
novak djokovic
jannik sinner

Jannik Sinner "è stato male": prima del match con Djokovic...

Passerelle Laila Hasanovic pazzesca a Milano: è rottura con Jannik Sinner?

Campione Jannik Sinner, ecco dove vola a tempo record: la scelta che spiega tutto

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner "è stato male": prima del match con Djokovic...

Jannik Sinner "è stato male": prima del match con Djokovic...

Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

Lorenzo Pastuglia
Federica Brignone, attacco al fidanzato: "La madre passa ore al freddo a vendere cianfrusaglie"

Federica Brignone, attacco al fidanzato: "La madre passa ore al freddo a vendere cianfrusaglie"

Redazione
Laila Hasanovic pazzesca a Milano: è rottura con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic pazzesca a Milano: è rottura con Jannik Sinner?