Cobolli vince ad Acapulco e riprende la scalata: il punto che sconvolge Tiafoe

Notte da sogno per Flavio Cobolli. L'azzurro ha trionfato all'Atp 500 di Acapulco dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe per 7-6, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. Una gran partita da parte di Flavio, che conquista così il suo terzo titolo Atp in carriera, il secondo a livello '500' e il primo del 2026.

Si tratta del primo trofeo italiano in singolare in questa stagione. Con questa vittoria, Cobolli diventa il terzo azzurro a vincere due o più titoli di livello '500' o superiore e riprende la scalata in classifica Atp che lo vede al momento numero 20 dopo qualche settimana di stallo.

"Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me". Così il tennista romano commenta durante la premiazione.

"Sono molto orgoglioso - continua - non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d'oggi, quindi sono davvero felice".

Il romano è il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Quello conquistato da Flavio ad Acapulco è il titolo n. 110 del tennis tricolore maschile nell'Era Open.