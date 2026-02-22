Carlos Alcaraz, schiaffo a Jannik Sinner: "Non posso mentire..."

Un Carlos Alcaraz sempre più lanciato, sempre più numero 1. L'ultimo trionfo a Doha, dopo aver vinto anche gli Australian Open, certifica lo stato di grazia del fuoriclasse spagnolo, che ora guarda tutti dall’alto in basso anche in classifica. Ma a fare notizia, oltre al dominio in campo, sono le sue parole su Jannik Sinner.
Sul cemento qatariota Alcaraz ha lasciato le briciole. In finale ha travolto Arthur Fils con un perentorio 6-2, 6-1 in appena 52 minuti, imponendo ritmo, potenza e una concentrazione che negli ultimi mesi sembra diventata il suo marchio di fabbrica. Il murciano, già campione agli Australian Open, ha mostrato una continuità mentale che in passato gli era talvolta mancata.
A fine partita ha analizzato così la sua settimana: "Lo scorso anno sono uscito nei quarti, e quest’anno volevo di più. Dopo ogni titolo fissiamo nuovi obiettivi, e sono felice di come sia andata la settimana – ha scandito lo spagnolo al termine del match -. Forse solo in semifinale contro Rublev ho abbassato un po’ il livello, ma ho chiuso benissimo. Sono felice di quello che ho fatto in questo inizio di stagione e di questa settimana".
Carlos Alcaraz ora si "divora" Jannik Sinner: cosa è accaduto a DohaInarrestabile Carlos Alcaraz: vola in finale anche all’ATP 500 di Doha. Lo spagnolo regola in due set Andrey ...
Poi uno sguardo al grande rivale, Jannik Sinner, il ragazzo di San Candido eliminato ai quarti da Jakub Mensik: "Non mentirò, sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Jannik. Però conosco il livello dei giocatori: alcuni sono molto pericolosi e quando sono in giornata possono battere chiunque, compreso me". Parole franche, sincere, quelle di un Alcaraz che per certo non si aspettava quel ko.
Intanto, come accennato in premessa, la classifica sorride allo spagnolo: il vantaggio su Sinner sale a 2150 punti e la leadership è blindata almeno fino al Masters 1000 di Montecarlo. Un dominio che, al momento, non sembra conoscere crepe.