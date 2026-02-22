Carlos Alcaraz, schiaffo a Jannik Sinner: "Non posso mentire..."

Un Carlos Alcaraz sempre più lanciato, sempre più numero 1. L'ultimo trionfo a Doha, dopo aver vinto anche gli Australian Open, certifica lo stato di grazia del fuoriclasse spagnolo, che ora guarda tutti dall’alto in basso anche in classifica. Ma a fare notizia, oltre al dominio in campo, sono le sue parole su Jannik Sinner.

Sul cemento qatariota Alcaraz ha lasciato le briciole. In finale ha travolto Arthur Fils con un perentorio 6-2, 6-1 in appena 52 minuti, imponendo ritmo, potenza e una concentrazione che negli ultimi mesi sembra diventata il suo marchio di fabbrica. Il murciano, già campione agli Australian Open, ha mostrato una continuità mentale che in passato gli era talvolta mancata.

A fine partita ha analizzato così la sua settimana: "Lo scorso anno sono uscito nei quarti, e quest’anno volevo di più. Dopo ogni titolo fissiamo nuovi obiettivi, e sono felice di come sia andata la settimana – ha scandito lo spagnolo al termine del match -. Forse solo in semifinale contro Rublev ho abbassato un po’ il livello, ma ho chiuso benissimo. Sono felice di quello che ho fatto in questo inizio di stagione e di questa settimana".