Franzoni è nella storia: "Perché piango", l'Italia ai suoi piedi

sabato 24 gennaio 2026
Giovanni Franzoni al comando della discesa di Kitzbuhel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. 1'52"31 il tempo del 24enne di Manerba del Garda, che guida la classifica dopo i primi 30 pettorali con soli 0"07 di vantaggio sul leader della generale Marco Odermatt. Completa il podio il francese Maxence Muzaton, terzo a 0"39.

L'altro azzurro Florian Schieder è quarto a 0"67 davanti di un'inezia al francese Nils Allegre (5° a 0"68). In top ten anche Dominik Paris, settimo a 0"93, e Mattia Casse, nono a 1"40. Pesante errore per lo svizzero Franjo Von Allmen, che rischia di stendersi sul ripido buttando via un potenziale podio terminando 12° a 1"56 da Franzoni.

E Giovanni Franzoni è scoppiato in lacrime al traguardo: “Spero di restare primo, sto tremando. Oggi è stata una giornata un po’ speciale, alla partenza avevo in testa Matteo (Franzoso, morto a settembre in Cile, ndr) perché l’anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui. Ero super carico per la discesa, sapevo che non è per niente facile perché “Odi” (Odermatt) non ha mai vinto qua, gli Svizzera erano tutti stracarichi. Dopo il superG ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo, nella prima parte ho faticato un po’, poi ho sciato veramente da paura”.

