Talento e programmi: ecco come siamo tornati ad essere i padroni dello sci

L’Italia è un popolo di santi, poeti e navigatori. Ma, lo scopriamo in questi giorni, anche di sciatori e tennisti, di rugbisti e schermitori, di atleti e persino di piloti. Di calciatori no, o almeno non ne siamo più sicuri visto che ci avviciniamo alla partita di spareggio mondiale contro l’Irlanda del Nord in preda a un’ansia crescente di prestazione. Il terzo ko sarebbe delittuoso, ma c’è quel vecchio detto del «non c’è il due senza il tre» che ci porta a toccare tutto il toccabile. Necessario, a questo punto, una riflessione poche ore dopo un weekend sulla neve che è stato l’esempio concreto di come, nello sport, le cose si possono fare bene, con intelligenza e lungimiranza e non con donchisciottesco dilettantismo. La Fisi, la federazione italiana che gestisce gli sport invernali, sta festeggiando vittorie in serie in questo 2026, dalle incredibili Olimpiadi bianche di Milano-Cortina, dove l’Italia ha ottenuto risultati eclatanti e insperati, sino alle finali di Coppa del Mondo nella lontana Norvegia.

A Lillehammer gli azzurri e le azzurre hanno firmato tra sabato e domenica imprese leggendarie: Sofia Goggia ha vinto il supergigante e la coppa di specialità. Solo 24 ore prima Laura Pirovano aveva fatto lo stesso in discesa libera mentre Dominik Paris, il campione rock, ha firmato a quasi 37 anni una clamorosa doppietta libera+supergigante. Senza dimenticare che la signora di Olimpia, Federica Brignone, dopo aver vinto i due ori a Cortina, ha saltato queste finali norvegesi di coppa solo per ritrovare una decente salute fisica dopo il tremendo crack al ginocchio che ne aveva messo in forse addirittura l’integrità fisica.